Visita guidata Treviso ieri e oggi

Visita guidata della città di Treviso alla scoperta della Treviso che era e che è.Durante la passeggiata si visiteranno i luoghi più significativi della città di Treviso attraverso un excursus storico sulle vicende vissute nei secoli dal patrimonio storico artistico della città.Il percorso. 🔗 Trevisotoday.it - Visita guidata "Treviso ieri e oggi" della città dialla scoperta dellache era e che è.Durante la passeggiata si visiteranno i luoghi più significativi della città diattraverso un excursus storico sulle vicende vissute nei secoli dal patrimonio storico artistico della città.Il percorso. 🔗 Trevisotoday.it

Su altri siti se ne discute

Visita guidata alle grandi mostre di Treviso - Nel fine settimana del 1° Maggio non potevano certo mancare le grandi mostre a Treviso, con due proposte imperdibili per chiunque ami l’arte. “La Maddalena e la croce. Amore sublime” è la visita guidata dedicata all’esposizione ospitata dal Museo di Santa Caterina. 150 opere approfondiscono... 🔗trevisotoday.it

Visita guidata "Treviso cavalleresca" - I luoghi e le storie dei Cavalieri nel periodo della Treviso cortese. L’età comunale e l’affermazione delle Signorie godono la fioritura della Marca gioiosa et amorosa vissuta e cantata da cavalieri e poeti. La Vostra Guida sarà Maria Grazia Cecchini. Durata: 2 ore circa Luogo d’incontro... 🔗trevisotoday.it

Roma, ten Hag in visita a Trigoria. Ieri cena con Ranieri e Hummels - Il weekend calcistico è passato in archivio e la Roma deve voltare definitivamente pagina. I giallorossi hanno impattato per 1-1 con la Juventus, in una partita dalle mille emozioni che rimanda però il discorso qualificazione in Champions League alle prossime uscite. La squadra sta rimanendo sulla retta via in questo inizio 2025, grazie alla prova di ogni singolo elemento della rosa a disposizione di Claudio Ranieri. 🔗sololaroma.it

Ne parlano su altre fonti

Visita guidata alle grandi mostre di Treviso; MADE IN TREVISO, Grandi artisti e personaggi locali ultima visita guidata - sabato 22 marzo; Visita guidata C’era una volta Treviso; Visite guidate dei Teatri. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media