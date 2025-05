Visa integra l’intelligenza artificiale nei pagamenti

Visa integra l'intelligenza artificiale nei pagamenti. l'intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui facciamo acquisti e paghiamo. Visa mette a disposizione la potenza della sua rete e decenni di esperienza per garantire fiducia e sicurezza nel commercio guidato dall'AI. Presentato durante il Visa Global Product Drop, Visa Intelligent Commerce consente di cercare e acquistare grazie all'AI. Si tratta di "un'iniziativa rivoluzionaria che apre la rete di pagamento Visa agli sviluppatori e agli ingegneri, impegnati a realizzare gli agenti di AI destinati a trasformare il commercio"."Presto le persone affideranno agli agenti AI il compito di cercare, selezionare e acquistare per loro conto – ha dichiarato Jack Forestell, Chief Product and Strategy Officer di Visa – questi agenti dovranno essere considerati affidabili nei pagamenti non solo dagli utenti, ma anche da banche e venditori.

