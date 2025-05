Vis Casilina calcio Gosti | Annata non semplice ma comunque preziosa

Casilina. Domenica i ragazzi di mister Daniele Gosti hanno giocato l’ultima gara di campionato sul campo del Barbato, cedendo per 4-1. “Siamo andati a giocare in condizioni di emergenza a livello di organico – dice il. 🔗 Romatoday.it - Vis Casilina calcio, Gosti: “Annata non semplice, ma comunque preziosa” Roma – E’ ufficialmente terminata la stagione dell’Under 18 regionale della Vis. Domenica i ragazzi di mister Danielehanno giocato l’ultima gara di campionato sul campo del Barbato, cedendo per 4-1. “Siamo andati a giocare in condizioni di emergenza a livello di organico – dice il. 🔗 Romatoday.it

