Violenza sessuale di gruppo al Concertone | tre tunisini approfittano della calca per palpeggiare ripetutamente una 25enne

Concertone. E' pesante l'accusa a tre extracomunitari accusati di Violenza sessuale durante la kermesse del Primo Mggio a Roma. E' il lato odioso di una kermesse che è diventata bene altro dalla festa del Lavoro. Non bastando gli slogan antisemiti, di ora in ora giungono notizie inquietanti tra cui quelle di molestie sessuali nei confronti di una giovane 25enne in fila, in attesa di entrare nell'area riservata al Concerto. È l'accusa che ha portato all'arresto da parte della Polizia di Stato di tre cittadini extracomunitari. I tre, approfittando della ressa, avrebbero afferrato la donna che tuttavia, con l'aiuto di un'amica, è riuscita ad allontanarsi chiedendo aiuto agli operatori impegnati nei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Grazie alle descrizioni fornite e al tempestivo intervento degli agenti del Commissariato Esquilino, i molestatori sono stati immediatamente rintracciati e arrestati per Violenza sessuale. 🔗 Secoloditalia.it - Violenza sessuale di gruppo al Concertone: tre tunisini approfittano della calca per palpeggiare ripetutamente una 25enne

Ravenna, ragazza denuncia violenza sessuale di gruppo. Via alle indagini - Una ragazza minorenne residente in provincia di Forlì ha denunciato una violenza sessuale che avrebbe subito da parte di quattro uomini. Ora i carabinieri del reparto mobile di Ravenna, coordinati dalla Procura cittadina, stanno indagando su quanto avvenuto nella notte tra venerdì e sabato santo a Lido di Classe, frazione del capoluogo. Secondo quanto riportato dall’edizione locale de Il Resto del Carlino, il fatto sarebbe avvenuto a margine di una festa organizzata presso una struttura ricettiva dove la giovane aveva trascorso la serata, rimanendo fino a tarda notte, fino a quando è stata ... 🔗tg24.sky.it

Violenza sessuale di gruppo a Catania, terzo egiziano condannato - La ragazzina era in compagnia del fidanzato nella Villa Bellini quando fu accerchiata da sette egiziani e poi violentata nei bagni pubblici 🔗imolaoggi.it

Violenza sessuale di gruppo in spiaggia. Il racconto choc di una minorenne: "Abusata da quattro uomini" - Una ragazzina sarebbe stata violentata in spiaggia da quattro uomini. Tutto sarebbe avvenuto non distante da una struttura alberghiera a Lido di Classe. Questa è il racconto choc rilasciato da una minorenne forlivese. Sono quindi partite le indagini dei Carabinieri per far luce sulla vicenda... 🔗ravennatoday.it

