Violento terremoto in Cile di magnitudo 75 allerta tsunami

terremoto di magnitudo 7,5 è stato avvertito nella regione di Magallanes, nell'estremo sud del Cile al confine con l'Argentina. Lo riferiscono le autorità della Protezione Civile (Senapred) che hanno emesso anche un' allerta per il rischio di uno tsunami. Secondo informazioni preliminari del Centro sismologico nazionale (Csn), il terremoto ha avuto luogo alle 8:58 e il suo epicentro è stato localizzato 218,1 chilometri a sud di Puerto Williams, ad una profondità di 10 chilometriIl presidente Gabriel Boric ha invitato la popolazione ad evacuare le zone costiere della regione. "In questo momento è nostro dovere prevenire e obbedire alle autorità, tutte le nostre risorse sono state messe a disposizione delle popolazioni", ha scritto Boric su X.Il presidente del Cile ha anche sospeso la sua agenda e si è spostato alla Moneda per monitorare la situazione post terremoto.

