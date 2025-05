Violenta scossa di terremoto | si alza il fumo dalle colline il video è spaventoso

Violenta scossa di terremoto ha colpito una vasta zona nelle scorse ore, seminando panico tra la popolazione. Il sisma, avvertito chiaramente anche in alcune aree limitrofe, è durato diversi secondi e ha spinto molti residenti a uscire in strada. I social si sono rapidamente riempiti di immagini e testimonianze che mostrano colline avvolte dalla polvere e scene di agitazione.Le autorità locali hanno confermato che si è trattato del più forte di tre eventi sismici registrati in poche ore. Alcuni cittadini hanno riportato attacchi di panico, e sono stati assistiti nei centri medici, ma non risultano vittime o danni gravi alle infrastrutture. Le prime verifiche hanno escluso rischi immediati per la sicurezza degli edifici.Il terremoto ha colpito la provincia argentina di La Rioja in Argentina, con una magnitudo di 5.

Violenta scossa di terremoto fa tremare tutta Napoli - La terra torna a tremare e lo fa ancora di notte. Al'1.20 in tanti in tutti i quartieri di Napoli l'hanno avvertita. Si stima una magnitudo superiore ai 4 Dal Vomero a Miano, Secondigliano, Fuorigrotta, fino al centro storico. In tanti hanno lanciato l'allarme sui social 🔗napolitoday.it

Terremoto oggi in Birmania, violenta scossa di magnitudo 7.7: avvertita fino in Thailandia, gente per strada - Forte scossa di terremoto oggi in Birmania, di magnitudo 7.7 ed epicentro a 16 km a nord-ovest di Saigang: avvertita anche a Bangkok.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Terremoto, forte scossa di magnitudo 6.9: dove e quando è successo - Notizia in aggiornamento – Un terremoto intenso di magnitudo 6.9 ha scosso la costa della Nuova Britannia, situata nella Papua Nuova Guinea. L’evento sismico, registrato ieri a pochi km al largo, ha portato all’attivazione immediata delle procedure di emergenza da parte delle autorità locali e internazionali, a causa del potenziale rischio per la popolazione e le infrastrutture. Come per ogni scossa con epicentro sotto al mare, infatti, il pericolo è lo svilupparsi di un’onda anomala. 🔗tvzap.it

Scossa di terremoto di magnitudo 3.4 registrata nel Potentino - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle ore 3.55 in provincia di Potenza, con epicentro nella zona di Picerno, a circa 12 chilometri dal capoluogo lucano, a una ... 🔗ansa.it