Violamania | una sconfitta che sa di pareggio Ecco perché la Fiorentina può ribaltarla

Fiorentina non si aspettava nulla di diverso. 🔗 Alla fine, il primo round se lo è portato a casa il Betis, e anche con un certo merito. Di certo, lanon si aspettava nulla di diverso. 🔗 Calciomercato.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Harakiri Vigor, pareggio che sa di sconfitta - VIGOR 1TERMOLI 1 VIGOR (4-3-3): Campani 5,5, Fernandez 5,5, Pjetri 5 (30’st Tomba s.v.), Magi Galluzzi 5,5, Rotondo 5,5 (29’st D’Errico s.v.), Furini 6 (32’st Subissati s.v.), Gonzalez 6, Carnevale 6,5 (21’st Tenkorang 5), Gasparroni 6 (29’st Beu s.v.), Pesaresi 6, Ferrara 7,5. All. Antonioli TERMOLI (3-5-2): Palombo 6,5, Allegretti 4, Magnani 6,5, Sicignano 6, Galdo 6, Keita 6 (41’st Traini s.v. 🔗ilrestodelcarlino.it

Un pareggio che sa poco di Salus. Alla Pantera non basta Magnaghi - La Pantera non va oltre il pareggio nella sfida salvezza contro il Legnago. Ai rossoneri non basta il gol di Magnaghi, si fanno recuperare nella ripresa da Ampollini. Gorgone, squalificato, recupera Ballarini, mentre parte dalla panchina Antoni. Il fanalino di coda Legnago arriva da due sconfitte consecutive, mentre la Lucchese nell’ultima gara ha battuto 2-0 il Campobasso, grazie ad un Selvini super che continua a far coppia in attacco con Magnaghi. 🔗sport.quotidiano.net

Biasin contro i detrattori dell’allenatore nerazzurro: «Dopo ogni pareggio, arrivano a dirti che Inzaghi non sa fare questo e quest’altro, evidentemente ce l’hanno con lui» - di RedazioneBiasin, il noto giornalista ha parlato così della vittoria dell’Inter di martedì contro il Bayern Monaco: le sue parole Intervenuto durante il podcast “Area Fritta”, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così della vittoria dell’Inter di martedì contro il Bayern Monaco e si è schierato contro i detrattori dell’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi. LE PAROLE DI BIASIN – «Io trovo che sia stucchevole il fatto che Inzaghi e la sua squadra vengano giudicati dopo ogni singola partita: se dopo tre anni e mezzo, dopo ogni pareggio, arrivano a dirti che Inzaghi non sa fare ... 🔗internews24.com

Ne parlano su altre fonti

Violamania: una sconfitta che sa di pareggio. Ecco perché la Fiorentina può ribaltarla. 🔗Cosa riportano altre fonti

Violamania: una sconfitta che sa di pareggio. Ecco perché la Fiorentina può ribaltarla - Alla fine, il primo round se lo è portato a casa il Betis, e anche con un certo merito. Di certo, la Fiorentina non si aspettava nulla di diverso alla prima vera. 🔗calciomercato.com

Violamania: Fiorentina, più paura di perdere che voglia di vincere. E certe dichiarazioni sono da squadra piccola - Sono le parole del vice di Palladino, Stefano Citterio, in sala stampa dopo il pareggio coi ducali. Parole che avrebbero potuto essere più facilmente pronunciate da Christian Chivu, vista la ... 🔗calciomercato.com

Violamania: Atalanta macchina da gol ma non tira in porta. La Fiorentina ha lo scalpo di quasi tutte le big - Va in frantumi il sogno impossibile dell’Atalanta, la corsa allo scudetto, sconfitta di misura dalla Fiorentina a Firenze per un gol di Kean sul finire del primo tempo. (Corriere Bergamo ... 🔗informazione.it