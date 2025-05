Vintage e solidarietà | a Milano torna la Fiera di Maggio

Maggio in Piazza Sant'Eustorgio arriva la Fiera di Maggio, appuntamento tradizionale dedicato all'usato, al Vintage e alla sostenibilità. La Fiera e la missione benefica. I visitatori potranno trovare oggetti unici e originali da acquistare a buon mercato.

East Market, a Milano l’evento del vintage torna anche a marzo: tra le novità l’area dedicata all’arte illustrata - Milano, 18 marzo 2025 – Nuovo appuntamento, domenica 23 marzo, con East Market, l’evento del vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. 300 selezionati espositori da tutta Italia tornano con migliaia di oggetti insoliti e stravaganti. Dai più ricercati capi d'abbigliamento vintage all'artigianato più raffinato, dai più rari dischi in vinile ai colorati complementi d'arredo. 🔗ilgiorno.it

Vintage e sostenibilità: a Milano torna la Fiera di Maggio - Daò 16 al 18 maggio in Piazza Sant'Eustorgio arriva la Fiera di Maggio, appuntamento tradizionale dedicato all'usato, al vintage e alla sostenibilità. La fiera I visitatori potranno trovare oggetti unici e originali da acquistare a buon mercato. La fiera è un'occasione per scoprire... 🔗milanotoday.it

Abbigliamento vintage e second hand: a Milano torna Retrograde, il garage sale di East Market - Milano, 3 marzo 2025 – Due giorni dedicati all’abbigliamento vintage e second hand in tutte le sue forme: Retrograde, il garage sale più grande d’Europa firmato East Market, torna sabato 8 e domenica 9 marzo nello spazio eventi di Tenoha. Sarà a disposizione del pubblico uno spazio interamente dedicato alla moda, con oltre 90mila capi selezionati per tutte le tasche a partire da 5 euro con la più ampia varietà di stili, colori e forme dagli Anni ’60 agli Anni ’00. 🔗ilgiorno.it

