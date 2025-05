Vino re del Made in Italy e alfiere delle esportazioni | ecco quanto specie il mercato Usa ci premia e perché

Vino, la carta vincente dell'agroalimentare e l'asso-pigliatutto in materia di esportazioni del settore agroalimentare. Lo9 assevera con tanto di titoli e esperienza sul campo, Matteo Zoppas, Presidente di ICE-Agenzia, intervenuto durante la presentazione – organizzata da Veronafiere – a New York e Washington DC dell'edizione 2025 di VinItaly Usa, principale manifestazione B2B dedicata al Vino italiano negli Stati Uniti, in programma al Navy Pier di Chicago il 5 e 6 ottobre prossimi.Il Vino Made in Italy fiore all'occhiello delle esportazioniL'export del Made in Italy ha raggiunto i 624 miliardi nel 2024, di cui 69 sono frutto delle esportazioni del comparto agroalimentare. Il Vino da solo vale 8 miliardi e gli Stati Uniti contribuiscono a questo risultato con 2 miliardi di Vino italiano importato.

