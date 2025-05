Vincono un bando nelle case popolari di Aler ma l’immobile è inagibile | “Servivano oltre 25mila euro per i lavori”

Le Ali di Leonardo è un'associazione che si occupa di fornire assistenza medica. Dopo aver vinto un bando nelle case popolari di Aler e aver ottenuto un immobile in affitto, i volontari si sono resi conto che lo spazio assegnato era inagibile e avrebbe richiesto spese valutate per oltre 25mila euro: costi insostenibili per un'associazione che si basa sulle donazioni. Davanti a vane richieste di supporto fatte ad Aler e nonostante le spese già affrontate, i volontari hanno dovuto rinunciare all'immobile.

