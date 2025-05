Villa Deliella stop al parcheggio | Ora si vada avanti per il Museo del Liberty

Villa Deliella, edificio Liberty abbattuto nel 1959 durante il Sacco di Palermo, non diventerà un parcheggio. L'assessore comunale alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, firmano un atto di indirizzo, ha infatti chiesto con urgenza l'annullamento del nulla osta.

Palermo, stop al parcheggio nell’area di Villa Deliella. Forzinetti: “Trovati elementi di discrezionalità” - Dopo il panico e la paura delle ultime ore, l’allarme sembra rientrare. L’autorizzazione rilasciata alla società Guarena s.r.l. per trasformare l’area in cui sorgeva la storica Villa Deliella, a ridos ... 🔗ilsicilia.it