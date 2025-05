Vigili del fuoco vaticani mettono un comignolo sul tetto della Cappella Sistina | cosa significa?

Vigili del fuoco hanno collocato il comignolo sul tetto della Cappella Sistina, segnando l'inizio del conto alla rovescia per l'elezione del nuovo Pontefice. Il comignolo sarà il canale attraverso cui il mondo intero potrà comprendere l'esito delle votazioni dei cardinali, con il colore del fumo. Dopo ogni due scrutini, le schede vengono bruciate in un apposito braciere. Se non si è giunti a un accordo, il fumo sarà nero, generato da una miscela di perclorato di potassio, antracene e zolfo. Se invece verrà eletto il nuovo papa, il fumo sarà bianco, prodotto da clorato di potassio, lattosio e resina di cloroformio.Fu proprio una fumata bianca a svelare al mondo, il 13 marzo 2013, l'elezione del cardinale Jorge Mario Bergoglio, diventato Papa Francesco.

