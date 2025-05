Vigili del fuoco morti non ancora recuperati i corpi Si valuta l’uso di un aereo

recuperati, nonostante gli sforzi i corpi dei due Vigili del fuoco morti dopo un'escursione in Abruzzo. Proseguono le attività del Soccorso alpino e dei pompieri, monitorate dal tavolo attivato in Prefettura a Chieti, per completare le operazioni di recupero delle salme che si trovano nella forra del fiume Avello a Pennapiedimonte (Chieti),Tecnici del Soccorso alpino e dei Vigili del fuoco stanno valutando la possibilità di impiegare ulteriori modalità di recupero. È stato attivato anche l'intervento di un gruppo operativo dei Vigili del fuoco specializzato in tecniche di soccorso di derivazione alpinistica, proveniente dal Veneto. Inoltre si continua a valutare la possibilità di un recupero diretto dall'alto con impiego di un aeromobile."Una squadra del Soccorso Alpino, in collaborazione con il personale dei Vigili del fuoco – si legge in una nota della Prefettura di Chieti – oggi sta compiendo operazioni costanti di monitoraggio del livello dell'acqua del fiume Avello, in attesa del ritorno a condizioni accettabili per la ripresa delle operazioni di recupero, che risultano comunque complesse a causa dell'ambiente impervio e della fitta vegetazione.

Vigili del fuoco morti per una rara malattia ad Arezzo. I familiari: “Ora si faccia un’indagine” - Arezzo, 5 marzo 2025 – Chiarezza sul caso dei tre vigili del fuoco morti a causa di una rara forma di tumore al cervello. E’ quanto chiedono i familiari di Mario Marraghini, Maurizio Ponti e Antonio Ralli, tutti deceduti nell’arco di un anno e due mesi dopo essere andati in pensione. Hanno lavorato fianco a fianco per anni nella caserma di via degli Accolti ad Arezzo. Il sospetto dei familiari è che quella rara forma tumorale, il glioblastoma di IV grado, sia correlato all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali in dotazione ai pompieri. 🔗lanazione.it

Vigili del fuoco morti, il Ministero: "Analisi per 300 operatori. Protocollo esteso a tutte le regioni" - La conferma ufficiale arriva dal Ministero dell'Interno: gli accertamenti per comprendere le cause dei decessi dei vigili del fuoco aretini per glioblastoma di IV grado prenderanno il via a breve e verranno estesi ben oltre i confini della provincia. A comunicarlo è lo stesso Dipartimento... 🔗arezzonotizie.it

Vigili del fuoco morti per lo stesso tumore, il caso diventa nazionale: indagini estese a tutte le regioni - Arezzo, 12 marzo 2025 – Una vita insieme. Il fidanzamento, il matrimonio, i tre figli. Poi è arrivato lui, il glioblastoma, che in 23 mesi si è portato via tutto. Certo non i ricordi, gli affetti verso quella “persona eccezionale”. Alessandra Giannelli ricorda così il marito Maurizio Ponti, il vigile del fuoco morto per un glioblastoma nel 2023. Lo stesso tumore che si è portato via i colleghi aretini Mario Marraghini e Antonio Ralli, oltre a Roberto Parlascino di Spoleto ma che ha presentato servizio ad Arezzo per alcuni anni. 🔗lanazione.it

