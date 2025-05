Vigili del fuoco mancano 57 unità in provincia Sadegholvaad | Situazione grave l' appello arrivi a Roma

© Riminitoday.it - Vigili del fuoco, mancano 57 unità in provincia. Sadegholvaad: "Situazione grave, l'appello arrivi a Roma" provincia di Rimini l’organico dei Vigili del fuoco non è mai stato così impoverito. Di 57 unità, per l'esattezza. A ribadire la gravità della Situazione è il presidente della provincia, Jamil Sadegholvaad, in una nota fatta pervenire ai media.“Non raramente accade che passino in sordina i. 🔗 Indi Rimini l’organico deidelnon è mai stato così impoverito. Di 57, per l'esattezza. A ribadire la gravità dellaè il presidente della, Jamil, in una nota fatta pervenire ai media.“Non raramente accade che passino in sordina i. 🔗 Riminitoday.it

La Cgil dà l’allarme sul personale: "Mancano sessanta vigili del fuoco" - "La carenza di personale al Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena sta mettendo a rischio l’efficienza del dispositivo di soccorso dei cittadini ed il benessere degli operatori". A denunciarlo sono il coordinatore e la coordinatrice della Funzione pubblica (Fp) Cgil Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena Enrico Bazzotti e Federica Bartoletti, che chiedono interventi urgenti per garantire la sicurezza del territorio e la tutela dei lavoratori. 🔗ilrestodelcarlino.it

"In Toscana mancano negli organici 300 Vigili del Fuoco, sedi a rischio chiusura" - I Vigili del Fuoco sono sotto organico. Giancarlo Gori, in rappresentanza del Coordinamento Fp Cgil Vigili del Fuoco Toscana, lancia l'allarme: "Il 27 marzo la Direzione Generale per le Risorse Umane, in vista della prossima mobilità dei vigili permanenti, ha trasmesso alle Organizzazioni... 🔗pisatoday.it

Mancano all’appello trenta vigili del fuoco - I vigili del fuoco riminesi si preparano ad affrontare mesi difficili. "Per effetto della procedura di mobilità nazionale, e per la inaspettata mancata assegnazione di neoassunti, si vedrà salire a quasi 30 il numero dei vigili del fuoco mancanti rispetto a quanto previsto dalla pianta organica", denunciano le organizzazioni sindacali. Situazione resa ancora più critica dal fatto che "le carenze non tengono conto della presenza in servizio di almeno 10 dipendenti che svolgono servizi collegati al soccorso senza essere più operativi a causa di sopravvenute patologie". 🔗ilrestodelcarlino.it

