Vigilessa investita da automobilista ore contate per il pirata della strada

contate per l'automobilista che martedì 29 aprile ha investito una Vigilessa al Prenestino in via Aversa, all'altezza di via Maddaloni. Le indagini della polizia locale stanno andando avanti serratissime. Secondo quanto emerso, il conducente del veicolo, che poi si è dato alla fuga. 🔗 Romatoday.it - Vigilessa investita da automobilista, ore contate per il pirata della strada Sono oreper l'che martedì 29 aprile ha investito unaal Prenestino in via Aversa, all'altezza di via Maddaloni. Le indaginipolizia locale stanno andando avanti serratissime. Secondo quanto emerso, il conducente del veicolo, che poi si è dato alla fuga. 🔗 Romatoday.it

Vicenza, morta la bambina di 10 anni investita da Suv: automobilista era ubriaco - (Adnkronos) – È morta all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dov’era ricoverata in gravissime condizioni, la bambina di 10 anni che domenica pomeriggio in centro a Creazzo (Vicenza) è stata investita da un Suv Hyundai guidato da un vicentino di 50 anni, risultato poi completamente ubriaco. La bambina, quando è stata travolta dall’auto, si trovava su […] L'articolo Vicenza, morta la bambina di 10 anni investita da Suv: automobilista era ubriaco proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Incidente a Casalino, vigilessa investita mentre dirige il traffico - Incidente stradale a Casalino, dove un'agente della polizia locale è stata investita. É successo nella mattinata di oggi, mercoledì 19 marzo, nella frazione di Cameriano: la donna è stata travolta da un'auto mentre stava dirigendo il traffico. Soccorsa da un'ambulanza del 118, la vigilessa... 🔗novaratoday.it

Vicenza, morta la bambina di 10 anni investita da Suv: automobilista era ubriaco - (Adnkronos) – È morta all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dov’era ricoverata in gravissime condizioni, la bambina di 10 anni che domenica pomeriggio in centro a Creazzo (Vicenza) è stata investita da un Suv Hyundai guidato da un vicentino di 50 anni, risultato poi completamente ubriaco. La bambina, quando è stata travolta dall’auto, si trovava su […] 🔗periodicodaily.com

Fermato per una multa, parte e investe vigilessa: caccia a pirata della strada - L'agente colpita dall'auto condotta da un 40enne, poi partita a grande velocità, in via Aversa: l'uomo aveva lasciato il veicolo sulle strisce ... 🔗rainews.it

Roma, automobilista parcheggia sulle strisce e investe una vigilessa: è caccia al fuggitivo - L'auto parcheggiata sulle strisce pedonali, l'arrivo dei vigili e l'automobilista che, partendo a gran velocità, investe una vigilessa e si dà alla fuga. Ricerche in corso. 🔗notizie.it

Automobilista parcheggia sulle strisce poi investe vigilessa. Caccia al pirata della strada - Secondo una prima ricostruzione, una pattuglia del gruppo V Prenestino stava svolgendo i consueti controlli sulle soste irregolari. A un certo punto, è stato notato un veicolo lasciato sull'attraversa ... 🔗romatoday.it