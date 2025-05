VIDEO Sicurezza a Perugia Donato | Nessun passo indietro sull' illegalità RIsposte immediate alle segnalazioni

Donato, consigliere comunale Cinque stelle, delegato dalla sindaca Vittoria Ferdinandi alla Sicurezza, tira le somme dell'impegno profuso dal Comune: interazione con istituzioni e forze dell'ordine, interventi di prevenzione e un lavoro, più lento ma profondo, per far rivivere i territori.

Perugia. Sicurezza e decoro urbano: Donato interviene sulle segnalazioni dei cittadini - “Alle segnalazioni di degrado rispondiamo con interventi tempestivi e sopralluoghi immediati”: così Antonio Donato, consigliere comunale con delega alla sicurezza urbana, in merito ad alcune recenti criticità rilevate in varie aree della città. In particolare, nella mattinata di oggi, Donato ha effettuato un sopralluogo in Piazza del Bacio, dopo l’arrivo di un esposto riguardante situazioni di degrado nell’area dello skate park e nelle zone circostanti. 🔗laprimapagina.it

Il Prof. Maurizio Oliviero, Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, celebra il Primo Maggio: “La sicurezza sul lavoro deve essere un valore condiviso” - In occasione della Festa delle Lavoratrici e dei Lavoratori, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Prof. Maurizio Oliviero, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutte le persone che ogni giorno, con impegno e competenza, contribuiscono al progresso del Paese e al benessere collettivo. “Alla base del nostro progresso e del benessere della collettività c’è il lavoro di chi, con dedizione e senso di responsabilità, fa il suo dovere ogni giorno. 🔗laprimapagina.it

"Sicurezza a rischio, rampa della scuola di via Lanciano danneggiata", la denuncia di Tumini [VIDEO] - Una segnalazione arrivata da alcuni genitori della scuola elementare e dell’infanzia di via Lanciano a Chieti ha attirato l’attenzione di Fabio Tumini, membro del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia. "La situazione descritta è tanto preoccupante quanto inaccettabile: nonostante i... 🔗chietitoday.it

