VIDEO| ReggioPrimoMaggio conquista tutti | le immagini del concerto sul lungomare

Reggiotoday.it - VIDEO| ReggioPrimoMaggio conquista tutti: le immagini del concerto sul lungomare "Festeggiare una giornata dedicata ai lavoratori ha un grande valore civile. Il lavoro è sancito nel primo comma del primo articolo della nostra splendida Costituzione e riteniamo sia fondamentale rendere omaggio a chi ogni giorno, con abnegazione e serietà, si impegna nella propria professione. 🔗 Reggiotoday.it

