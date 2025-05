VIDEO Partita truccata? Due autogol terribili è polemica in Indonesia

VIDEO Partita truccata? Due autogol terribili, è polemica in Indonesia

In Indonesia si è disputata la Partita tra il Bali United FC e il PSIS Semarang: il Bali ha vinto 4-0, sfruttando anche i due autogol di Ferrari e Syuhada. In Indonesia è scoppiata una polemica sulla possibile Partita truccata.

Cagliari Juve, i pullman delle due squadre sono all’Unipol Domus: FOTO e VIDEO del pre-partita - di Redazione JuventusNews24Cagliari Juve, i pullman delle due squadre sono arrivati a destinazione. Ecco le foto e i video di questo momento Manca sempre meno al fischio d’inizio di Cagliari Juve, match di Serie A in programma alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. Questi i video dei pullman dei bianconeri e dei rossoblù che sono arrivati allo stadio per il match. Manca poco anche per scoprire le scelte ufficiali di Thiago Motta e Bosz. 🔗juventusnews24.com

Juve Genoa, i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium: FOTO e VIDEO del pre-partita - di Redazione JuventusNews24Juve Genoa: i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium. Tra poco più di un’ora il fischio d’inizio di questa sfida – VIDEO (Andrea Bargione e Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – Manca sempre meno al match valevole per la trentesima giornata di campionato: Juve Genoa. Si scalda il clima fuori dallo Stadium con i pullman delle due squadre che sono arrivati da pochi minuti. 🔗juventusnews24.com

Juve Monza, i due pullman sono arrivati all’Allianz Stadium: FOTO e VIDEO del pre-partita - di Redazione JuventusNews24Juve Monza, i due pullman allo Stadium: FOTO e VIDEO dell’arrivo delle squadre per la sfida di Serie A (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – Manca sempre meno al match valevole per la 34esima giornata di campionato Juve Monza. Si scalda il clima fuori dallo Stadium con i pullman delle due squadre che sono arrivati da pochi minuti. Sarà importante per i bianconeri di Tudor torna subito a vincere dopo il ko di Parma. 🔗juventusnews24.com

