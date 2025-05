VIDEO- Nargi | Non mi dimetto E lancia l’ultimatum a Festa

Nargi alla lunga conferenza stampa di Gianluca Festa (LEGGI QUI),“Non mi dimetto – dice chiaramente il Sindaco- per quanto la situazione delle ultime settimane sia diventata paradossale, ma non escludo che in caso non rientrino le tensioni che continuano a registrarsi che nulla riguardano con i numeri del bilancio, farò le mie dovute valutazioni rispetto ai membri della giunta”. In altre parole la Nargi cerca di lanciare l’ultimo amo ai gruppi diretto riferimento dell’ex sindaco Festa, ma che anche questa mattina hanno scelto di affiancare il loro leader politico durante la sua conferenza stampa.Nargi parla degli assessori in carica come “brave persone che hanno a cuore il bene della città e che vogliono continuare a lavorare”, e dunque pare lasciar intendere che anche lei voglia continuare a lavorare con loro ma non esclude un eventuale azzeramento, pur se non nomina mai il termine, dinanzi al perdurare dell’atteggiamento attuale. 🔗 Anteprima24.it - VIDEO- Nargi: “Non mi dimetto” E lancia l’ultimatum a Festa Tempo di lettura: 2 minuti Non si fa attendere la replica del sindaco di Avellino, Lauraalla lunga conferenza stampa di Gianluca(LEGGI QUI),“Non mi– dice chiaramente il Sindaco- per quanto la situazione delle ultime settimane sia diventata paradossale, ma non escludo che in caso non rientrino le tensioni che continuano a registrarsi che nulla riguardano con i numeri del bilancio, farò le mie dovute valutazioni rispetto ai membri della giunta”. In altre parole lacerca dire l’ultimo amo ai gruppi diretto riferimento dell’ex sindaco, ma che anche questa mattina hanno scelto di affiancare il loro leader politico durante la sua conferenza stampa.parla degli assessori in carica come “brave persone che hanno a cuore il bene della città e che vogliono continuare a lavorare”, e dunque pare lasciar intendere che anche lei voglia continuare a lavorare con loro ma non esclude un eventuale azzeramento, pur se non nomina mai il termine, dinanzi al perdurare dell’atteggiamento attuale. 🔗 Anteprima24.it

Se ne parla anche su altri siti

VIDEO- L’ex sindaco Festa Assessore? Nargi glissa ma non nega - Tempo di lettura: 2 minuti L’ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, potrebbe tornare al Comune di Avellino, stavolta per ricopire il ruolo di assessore e, forse, anche di vice sindaco. L’indiscrezione circola negli ambienti politici cittadini da diversi giorni e l’attuale sindaco di Avellino, Laura Nargi, a sua volta vice nella giunta Festa, cerca di ragionare su quelle che ritiene le priorità per la città: “Non mi piace rispondere sempre alle stesse domande. 🔗anteprima24.it

VIDEO / Federica Nargi si cimenta nel balletto virale del coreografo di Gaia - Anche l'ex concorrente di Ballando con le Stelle ha giocato sulle immagini che sono arrivate dal backstage del video clip di 'Chiamo io, chiami tu' 🔗golssip.it

VIDEO/ Le accuse al Sindaco Nargi: “Concetti diversi di legalità” - Tempo di lettura: 2 minuti L’esito del Consiglio comunale di ieri sera, quando la maggioranza del sindaco Laura Nargi ha abbandonato l’Aula per non votare una proposta dell’opposizione per la costituzione di una Commissione speciale per la legalità, (LEGGI QUI) ha generato un turbinio di reazioni. Il consigliere Rino Genovese affida ad un video le sue considerazioni parlando di “una maggioranza che passata la visibilità istiuzionale quando erano presenti parlamentari e consiglieri regionali, ha subito cambiato atteggiamento, mostrando il suo vero volto, balbettando incomprensibili e ... 🔗anteprima24.it

Su questo argomento da altre fonti

VIDEO/ Bilancio a rischio, da Nargi appello alla responsabilità; Avellino, alta tensione tra Nargi e Festa. L'ex sindaco in un video: «Non voglio farla cadere»; La maggioranza fa Festa: vuoti i banchi a Palazzo di Città. Nargi: “Non mi dimetto”; Bilancio, salta il consiglio. Nargi: basta attacchi, città stanca non mi dimetto. 🔗Se ne parla anche su altri siti