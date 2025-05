VIDEO | Monreale piange le vite spezzate dei suoi tre figli il fratello di Pirozzo | Non ho fiducia nello Stato

Le bare bianche avanzano lente tra le navate del Duomo di Monreale, accolte da un applauso che sa di rabbia e dolore. C'è chi stringe una mano, chi non smette di piangere, chi guarda in alto, come a cercare risposte in un cielo che da giorni sembra restare muto. Fuori, una folla immobile.

Giovani uccisi a Monreale, il testimone: “Confusione e sangue a terra, ho avuto paura” – Video - (Adnkronos) – "Eravamo pronti per pulire Monreale, sono un operatore ecologico. Ma poi ho visto confusione, persone che scappavano e sangue a terra, mi sono spaventato e ho avuto paura per mio figlio che era in giro". Così un testimone racconta all'Adnkronos gli attimi successivi alla sparatoria avvenuta dopo una lite in piazza nella città […] 🔗periodicodaily.com

Strage Monreale, su TikTok il video che racconta la tragedia: «Un colpo di casco, poi le pistole. Salvo mi è morto tra le braccia» - C'è un audio di un giovane che su TikTok racconta la strage di Monreale in cui sono stati uccisi Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo. Un racconto che... 🔗leggo.it

«Ho sparato», confessa il 19enne fermato per la strage di Monreale | I 20 bossoli, i video,le frasi agli amici: "Ho fatto un macello" - Il ragazzo, Salvatore Calvaruso (19 anni) del quartiere Zen di Palermo, sarebbe uno dei due killer di Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26 ciascuno. Interrogato un altro giovane 🔗xml2.corriere.it

A Monreale migliaia di persone ai funerali di Andrea, Salvo e Massimo: «Per loro piange tutta l’Italia» - Tanti giovani con le magliette con i volti delle vittime. L'arcivescovo: «Nessuna comunità oggi è immune dalla violenza» ... 🔗lasicilia.it

Strage di Monreale, 4 ricercati: spuntano testimoni protetti e nuovi video - La procura di Palermo è alla ricerca di quattro giovani, complici di Salvatore Calvaruso, il diciannovenne arrestato per la strage di Monreale. Le indagini rivelano che a sparare non sarebbe stato sol ... 🔗informazione.it

Strage di Monreale, la madre di una delle vittime: "Ci hanno strappato il cuore, voglio giustizia". Il video prima degli spari - Dolore immenso a Monreale per la strage in cui hanno perso la vita Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo. Tra le urla strazianti, la madre di Andrea racconta al Corriere della Sera: "Uno er ... 🔗notizie.tiscali.it