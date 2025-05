VIDEO Festa | Su Comune e Stadio parlano i numeri avanti per la città

Festa torna a parlare pubblicamente e lo fa affiancato da tutti gli assessori del Comune di Avellino suoi diretti riferimenti, oltre che diversi consiglieri comunali di gruppi “Davvero” e “Viva la libertà”.Simbolicamente di fianco all’ex sindaco si siedono i capigruppo Giovanna Vecchione (in sostituzione di Elia De Simone (assente per motivi familiari) e Teresa Cucciniello.“Sul bilancio non c’è mai stato nulla di politico, ma un problema di numeri che non tornano ed infatti proprio il gruppo della Nargi ha presentato degli emendamenti a quel documento”, dice in premessa Festa per avvalorare la posizione dei suoi gruppi.“Ed infatti- prosegue- la stessa Nargi ci ha chiesto alla giunta e ai consiglieri nei giorni scorsi una ulteriore mano per correggere quel documento finanziario che, così com e, non andava bene. 🔗 Anteprima24.it - VIDEO/ Festa: “Su Comune e Stadio parlano i numeri, avanti per la città” Tempo di lettura: 4 minuti Gianlucatorna a parlare pubblicamente e lo fa affiancato da tutti gli assessori deldi Avellino suoi diretti riferimenti, oltre che diversi consiglieri comunali di gruppi “Davvero” e “Viva la libertà”.Simbolicamente di fianco all’ex sindaco si siedono i capigruppo Giovanna Vecchione (in sostituzione di Elia De Simone (assente per motivi familiari) e Teresa Cucciniello.“Sul bilancio non c’è mai stato nulla di politico, ma un problema diche non tornano ed infatti proprio il gruppo della Nargi ha presentato degli emendamenti a quel documento”, dice in premessaper avvalorare la posizione dei suoi gruppi.“Ed infatti- prosegue- la stessa Nargi ci ha chiesto alla giunta e ai consiglieri nei giorni scorsi una ulteriore mano per correggere quel documento finanziario che, così com e, non andava bene. 🔗 Anteprima24.it

