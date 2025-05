VIDEO – Dumfries altro premio dalla Uefa per Barcellona-Inter!

Dumfries non smette di ricevere premi per la doppietta segnata in Barcellona-Inter. La Uefa lo incorona nuovamente dal proprio profilo X.PRESTAZIONE – Denzel Dumfries ha bruciato la fascia destra dello Stadio Olimpico di Montjuic. Dal primo minuto, anzi dal trentesimo secondo della partita, l'esterno è risultato decisivo per il pareggio finale con il risultato di 3-3 dell'Inter contro il Barcellona. La sua gara è iniziata con l'assist di destro perfetto per il tacco di Marcus Thuram in area di rigore. Nel primo tempo non ha però risparmiato anche un gol al Barcellona. Sponda di Francesco Acerbi e rovesciata incredibile sotto la traversa!Dumfries, la Uefa lo incorona dopo Barcellona-Inter!premio – Tanti hanno riconosciuto a Dumfries la grandissima prestazione di Barcellona. Prima la Uefa lo ha premiato con il MOTM nonostante le giocate assolute di Lamine Yamal, poi è arrivato il MOTM votato dai tifosi nerazzurri ieri sera.

