Vicopisano ritrovato morto l' anziano disperso da due giorni

Lanazione.it - Vicopisano, ritrovato morto l'anziano disperso da due giorni Vicopisano, 2 maggio 2025 - Si sono concluse tragicamente le ricerche dell'uomo di 73 anni, disperso da mercoledì pomeriggio a Caprona, frazione del Comune di Vicopisano. Il corpo senza vita dell'anziano è stato ritrovato oggi pomeriggio dai Vigili del Fuoco dopo quasi due giorni di ricerche ininterrotte. Il dispositivo di soccorso, rimasto attivo 24 ore su 24, ha coinvolto squadre ordinarie dei Vigili del Fuoco, esperti della topografia applicata al soccorso (Tas), droni pilotati da personale specializzato, un elicottero del reparto volo di Arezzo e unità cinofile addestrate nella ricerca di persone scomparse.L'intervento decisivo per il ritrovamento è stato effettuato proprio dal nucleo cinofilo, che ha localizzato il corpo ormai esanime dell'uomo in una zona particolarmente impervia. Le operazioni di recupero della salma, che si sono concluse solo nella serata, hanno richiesto l'impiego di tecniche speleo-alpinistiche, data la complessità dell'area. 🔗 , 2 maggio 2025 - Si sono concluse tragicamente le ricerche dell'uomo di 73 anni,da mercoledì pomeriggio a Caprona, frazione del Comune di. Il corpo senza vita dell'è statooggi pomeriggio dai Vigili del Fuoco dopo quasi duedi ricerche ininterrotte. Il dispositivo di soccorso, rimasto attivo 24 ore su 24, ha coinvolto squadre ordinarie dei Vigili del Fuoco, esperti della topografia applicata al soccorso (Tas), droni pilotati da personale specializzato, un elicottero del reparto volo di Arezzo e unità cinofile addestrate nella ricerca di persone scomparse.L'intervento decisivo per il ritrovamento è stato effettuato proprio dal nucleo cinofilo, che ha localizzato il corpo ormai esanime dell'uomo in una zona particolarmente impervia. Le operazioni di recupero della salma, che si sono concluse solo nella serata, hanno richiesto l'impiego di tecniche speleo-alpinistiche, data la complessità dell'area. 🔗 Lanazione.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Esce dallo studio del medico di base, ritrovato morto in auto: choc a Ripatransone, Tobias aveva scoperto di avere un tumore. Disposta l'autopsia - RIPATRANSONE - Ripatransone sotto choc per l'improvvisa scomparsa del quarantacinquenne Tobias Daniel Alvarez Lockmann, programmatore informatico. La vittima di origine argentina, ma residente a... 🔗corriereadriatico.it

Antidona, anziano trovato morto in una scarpata - Altidona (Fermo), 27 febbraio 2025 – Un anziano di 81 anni è stato trovato senza vita in una scarpata ad Altidona, nel Fermano. L’allarme è scattato ieri sera intorno alle 20.30 quando al 118 era arrivata una segnalazione per un corpo a circa 5 metri sotto il livello della strada. A quel punto i soccorritori si sono diretti immediatamente in via Puccini, da dove era partita la segnalazione. I vigili del fuoco si sono calati nella scarpata e hanno recuperato il corpo dell’81enne per poi affidarlo ai sanitari. 🔗ilrestodelcarlino.it

Daniele Mocellin ritrovato morto nel fiume Santerno a Imola. Era scomparso lo scorso 2 aprile - ALTIVOLE - È di Daniele Mocellin il corpo recuperato mercoledì sera nel fiume Santerno, a Imola, dai vigili del fuoco. Il trentunenne era scomparso da casa lo scorso 2 aprile:... 🔗ilgazzettino.it

Cosa riportano altre fonti

Vicopisano, ritrovato morto l'anziano disperso da due giorni; Trovato il cadavere di una persona scomparsa da Calcinaia; Dramma a Scandicci: anziano trovato morto nel suo appartamento; Ritrovato morto l’uomo disperso dal 28 aprile a Caprona. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Vicopisano, ritrovato morto l'anziano disperso da due giorni - Tragico epilogo delle ricerche a Caprona: decisivo l'intervento delle unità cinofile dei Vigili del Fuoco, recupero complicato in una zona impervia ... 🔗lanazione.it