Vicopisano 73enne scomparso a Caprona | ritrovato il cadavere dai vigili del fuoco

© .com - Vicopisano, 73enne scomparso a Caprona: ritrovato il cadavere dai vigili del fuoco vigili del fuoco impegnati hanno ritrovato il corpo senza vita dell'uomo di 73 anni scomparso a Caprona la mattina del 30 aprile scorsoL'articolo Vicopisano, 73enne scomparso a Caprona: ritrovato il cadavere dai vigili del fuoco proviene da Firenze Post. 🔗 Intorno alle 18.30 di oggi, 2 maggio 2025, idelimpegnati hannoil corpo senza vita dell'uomo di 73 annila mattina del 30 aprile scorsoL'articoloildaidelproviene da Firenze Post. 🔗 .com

Ne parlano su altre fonti

Vicopisano: 73enne scomparso a Caprona. Ricerche di vigili del fuoco e volontari - I vigili del cuoco stanno intervenendo dal pomeriggio di oggi, 30 aprile 2025, per la ricerca di un uomo di 73 anni scomparso dalla sua abitazione in via delle Cave L'articolo Vicopisano: 73enne scomparso a Caprona. Ricerche di vigili del fuoco e volontari proviene da Firenze Post. 🔗.com

Era scomparso un paio di settimane fa, è suo il corpo senza vita recuperato in mare - E' stata data una identità al cadavere recuperato in mare dai Vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di giovedì 3 aprile. Si apprende dai Carabinieri della Compagnia di Cesenatico, che hanno partecipato alle indagini, che si tratta di un 50enne che era scomparso dalla zona di Ravenna un paio di... 🔗ravennatoday.it

Alessandro Coatti scomparso da giorni in Colombia, trovato morto in una valigia - Scoperta scioccante sul povero Alessandro, un uomo di 42 anni che era sparito nel nulla da alcuni giorni. La notizia più terribile si è materializzata quando il suo cadavere è stato ritrovato all’interno di una valigia. Le autorità competenti, che avevano dato il via alle ricerche, non si sarebbero mai aspettate di trovarsi di fronte ad una scena simile. Venerdì 4 aprile si erano perse le tracce di Alessandro Coatti, che lavorava come ricercatore per la Royal Society Biology di Londra. 🔗caffeinamagazine.it

Se ne parla anche su altri siti

Si cerca un uomo di 73 anni scomparso oggi da Vicopisano; Esce di casa e svanisce nel nulla: si cerca un 73enne; Vicopisano, 73enne scomparso a Caprona: ritrovato il cadavere dai vigili del fuoco; Vicopisano: 73enne scomparso a Caprona. Ricerche di vigili del fuoco e volontari. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Uomo scompare a Caprona, le ricerche di vigili del fuoco, carabinieri e volontari - Accade nel primo pomeriggio di mercoledì 30 aprile nella località di Vicopisano. L’uomo si è allontanato da casa e non è più tornato. L’allarme lanciato dalla famiglia ... 🔗msn.com

Uomo disperso a Vicopisano, ricerche in corso - Ricerche in corso dal primo pomeriggio di oggi a Vicopisano per una persona dispersa in località Caprona. Si tratta di un uomo di 73 anni, uscito di casa ... 🔗gonews.it