Vicenda Veneto Banca | Cassazione conferma condanna e risarcimento danni

Vicenda del crac di Veneto Banca: il 30 aprile 2025 la V sezione della Suprema Corte di Cassazione ha confermato la penale responsabilità per l'ex amministratore delegato, ora divenuta definitiva, a due anni e sei mesi. La Corte di Cassazione, preso atto che il reato di ostacolo alla vigilanza. 🔗 Brindisireport.it - Vicenda Veneto Banca: Cassazione conferma condanna e risarcimento danni del crac di: il 30 aprile 2025 la V sezione della Suprema Corte dihato la penale responsabilità per l'ex amministratore delegato, ora divenuta definitiva, a due anni e sei mesi. La Corte di, preso atto che il reato di ostacolo alla vigilanza. 🔗 Brindisireport.it

Ne parlano su altre fonti

Processo Veneto Banca, fissata la camera di consiglio in Cassazione - È stata fissata per il 30 aprile 2025 la camera di consiglio in Cassazione per la vicenda Veneto Banca. La vicenda sarà trattata sempre dalla quinta sezione. Sulla confisca obbligatoria, si era espressa la Corte Costituzionale: il 4 febbraio era stato depositato il pronunciamento con il quale era... 🔗brindisireport.it

Veneto Banca, la Cassazione condanna Vincenzo Consoli a due anni e sei mesi - Si è chiuso con una condanna, che adesso diventa definitiva, a 2 anni e 6 mesi il processo a Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato prima e poi direttore generale di Veneto Banca. La Corte di Cassazione ha preso atto che il reato di ostacolo alla vigilanza nei confronti di Banca d'Italia... 🔗trevisotoday.it

Veneto Banca, dieci le richieste di rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta - A dieci anni esatti da quel Martedì Grasso del 2015 quando la Guardia di Finanza fece il suo ingresso nella sede di Veneto Banca a Montebelluna facendo scoppiare il caso della ex popolare, il terzo troncone d'indagine - dopo quello finito in prescrizione delle truffe e il processo per ostacolo... 🔗trevisotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Vicenda Veneto Banca: Cassazione conferma condanna e risarcimento danni; Vicenda Veneto Banca: Cassazione conferma condanna e risarcimento danni; Veneto Banca, la Cassazione condanna Vincenzo Consoli a due anni e sei mesi; Banca Popolare di Vicenza, la Cassazione dà ragione all'ex consigliere: «Ha dato 8 milioni ai figli possono tenerseli». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Veneto Banca bocciata in Cassazione: aveva accusato un ex dipendente di «sfilare» i clienti per trasferirli in Banca Generali - TREVISO - Veneto Banca aveva accusato il suo ex dipendente, private banker, di aver violato il patto di non concorrenza e, in più, di averle sottratto clienti facendoli trasferire in ... 🔗ilgazzettino.it

Veneto Banca bocciata in Cassazione: aveva accusato un ex dipendente di «sfilare» i clienti per trasferirli in Banca Generali - Tanto che l’istituto che aveva sede a Montebelluna, all’inizio di questa vicenda ... ora la Corte di Cassazione ha definitivamente respinto il ricorso presentato da Veneto Banca Spa in ... 🔗ilgazzettino.it

Banca Popolare di Vicenza, la Cassazione dà ragione all’ex consigliere: «Ha dato 8 milioni ai figli possono tenerseli» - Respinto il ricorso dei liquidatori dell'istituto di credito, avrebbero dovuto chiedere l'annullamento di tutto l'atto ... 🔗msn.com