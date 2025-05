Via libera di Bankitalia | Banca Ifis ha ricevuto tutte le autorizzazioni per l’offerta su Illimity

libera anche della Banca d’Italia. Così Banca Ifis ha ora ricevuto tutte le autorizzazioni per l’opas su Illimity Bank. Banca Ifis ha reso noto di aver ricevuto oggi, a seguito dell’autorizzazione della Banca centrale europea all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria per il controllo diretto su Illimity Bank ottenuta il 28 aprile scorso, anche tutte le necessarie autorizzazioni di competenza di Banca d’Italia.Il via libera di Bankitalia a Banca Ifis per l’opas su IllimityNello specifico: l’autorizzazione all’acquisizione indiretta di una partecipazione di controllo in Illimity SGR S.p.A. e all’acquisto di una partecipazione qualificata in Hype S.p.A.; l’autorizzazione relativa all’acquisizione della partecipazione in Illimity con corrispettivo superiore al 10% dei fondi propri su base consolidata del Gruppo Banca Ifis; e il provvedimento di accertamento che le modifiche statutarie di Banca Ifis derivanti dall’aumento del capitale sociale al servizio dell’offerta non contrastano con la sana e prudente gestione di Banca Ifis. 🔗 Lanotiziagiornale.it - Via libera di Bankitalia: Banca Ifis ha ricevuto tutte le autorizzazioni per l’offerta su Illimity Viaanche dellad’Italia. Cosìha oraleper l’opas suBank.ha reso noto di averoggi, a seguito dell’autorizzazione dellacentrale europea alpubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria per il controllo diretto suBank ottenuta il 28 aprile scorso, anchele necessariedi competenza did’Italia.Il viadiper l’opas suNello specifico: l’autorizzazione all’acquisizione indiretta di una partecipazione di controllo inSGR S.p.A. e all’acquisto di una partecipazione qualificata in Hype S.p.A.; l’autorizzazione relativa all’acquisizione della partecipazione incon corrispettivo superiore al 10% dei fondi propri su base consolidata del Gruppo; e il provvedimento di accertamento che le modifiche statutarie diderivanti dall’aumento del capitale sociale al servizio delnon contrastano con la sana e prudente gestione di. 🔗 Lanotiziagiornale.it

