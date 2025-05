Via libera alla privatizzazione dell' Asp La Cisl | Decisione prevedibile ora dare seguito alle nostre richieste

prevedibile tutti i Comuni della Romagna Faentina hanno deliberato a favore della creazione di un partenariato pubblico-privato istituzionalizzato per la gestione dei servizi sociosanitari residenziali per anziani del territorio, con un voto trasversale pressoché unanime (pochissimi. 🔗 Ravennatoday.it - Via libera alla privatizzazione dell'Asp. La Cisl: "Decisione prevedibile, ora dare seguito alle nostre richieste" Come eratutti i Comunia Romagna Faentina hanno deto a favorea creazione di un partenariato pubblico-privato istituzionalizzato per la gestione dei servizi sociosanitari residenziali per anziani del territorio, con un voto trasversale pressoché unanime (pochissimi. 🔗 Ravennatoday.it

SPIAGGIA PULITA: GLI STUDENTI DELL' ADA NEGRI IMPEGNATI PRESSO LA SPIAGGIA LIBERA DI VARCATURO - Anche quest'anno la scuola Ada Negri rinnova l'iniziativa con lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni verso il rispetto della natura Una giornata all'insegna dell' ambiente e' stata organizzata stamattina dal prof Massimo Massarelli, docente e referente all'ambiente della scuola media statale Ada Negri di Villaricca. Insieme al professore, tantissimi studenti delle varie classi […]

Via libera dell'Ue alle contromisure sui dazi Usa: stop dell'Ungheria, ma scatta la stretta su acciaio, alluminio e soia - Gli Stati dell'Ue hanno dato il via libera alle contromisure europee ai dazi americani . Solo l' Ungheria si è opposta. Il voto sulle contromisure Ue ai dazi introdotti dagli Stati Uniti sull' acciaio e l' alluminio ha avuto luogo nel Comitato barriere commerciali ( Tbr in inglese). Il Tbr è un Comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri , a cui partecipano delegati ministeriali...

Nuovo nodo territoriale della salute e sede dell'anagrafe, via libera al progetto di Miramare - La giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla programmazione per i lavori di riqualificazione dei locali destinati a ospitare la sede del nodo territoriale della salute di Miramare, in piazza Decio Raggi, dove è prevista anche la realizzazione dei nuovi uffici della delegazione...

