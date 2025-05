Via Filzi | La lite nel parcheggio degenera e massacra di botte il collega camionista | arrestato per tentato omicidio

arrestato con l'accusa di tentato omicidio il camionista 50enne di origine asiatica protagonista di una lite sfociata, come ricostruito dai carabinieri, in un'aggressione ai danni di un collega 45enne asiatico. Sulla base di quanto ricostruito dal Norm, i due avrebbero iniziato a. 🔗 Livornotoday.it - Via Filzi | La lite nel parcheggio degenera e massacra di botte il collega camionista: arrestato per tentato omicidio È statocon l'accusa diil50enne di origine asiatica protagonista di unasfociata, come ricostruito dai carabinieri, in un'aggressione ai danni di un45enne asiatico. Sulla base di quanto ricostruito dal Norm, i due avrebbero iniziato a. 🔗 Livornotoday.it

