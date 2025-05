Via dal Cara dopo la protezione internazionale ma senza seconda accoglienza | In 100 rimasti per strada

dopo le prime manifestazioni davanti alla prefettura e dopo la pubblicazione di una lettera aperta e di alcuni video che denunciavano le condizioni insalubri all'interno del centro, la Commissione ha accelerato le procedure di convocazione e riscontro delle richieste. 🔗 Baritoday.it - Via dal Cara dopo la protezione internazionale, ma senza seconda accoglienza: "In 100 rimasti per strada" "Nel dicembre 2024, un mesele prime manifestazioni davanti alla prefettura ela pubblicazione di una lettera aperta e di alcuni video che denunciavano le condizioni insalubri all'interno del centro, la Commissione ha accelerato le procedure di convocazione e riscontro delle richieste. 🔗 Baritoday.it

Cosa riportano altre fonti

Omicida si spaccia per rifugiato e chiede protezione. Arrestato dopo tre anni di latitanza - Su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale, emesso nel 2022 dall'autorità giudiziaria del Pakistan, per i reati di omicidio e lesioni. In Italia era arrivato per cercare rifugio ed evitare il carcere a vita. Ma nonostante le cautele adottate in questi ultimi anni di latitanza, a... 🔗arezzonotizie.it

Torrente Zafferia, dopo l'alluvione si attivano le sirene della protezione civile: il test sonoro - Il Servizio comunale di Protezione Civile, d’intesa con l’assessore al ramo Massimiliano Minutoli e l’Esperto di Protezione Civile Antonio Rizzo, rende noto che domani, mercoledì 12 febbraio, dalle 15 alle 16.30, saranno effettuate da parte dei tecnici incaricati del settore le prove sonore delle... 🔗messinatoday.it

Anche la Xbox sarà più cara dopo i dazi di Trump, Microsoft alza i prezzi pure in Italia: a quanto è venduta ora la console - Dopo la PlayStation, anche l’Xbox aumenta i prezzi in Europa. Microsoft ha annunciato che dal primo maggio la Series S, la console più economica, costa 349,99 euro, mentre la Series X parte da 549,99 euro. Si tratta di un rialzo di cinquanta euro per entrambi i prodotti, che fino a pochi giorni fa rispetto ai 299,99 richiesti per la Series S e ai 499,99 euro per la Series X. La decisione riguarda il mercato internazionale, di conseguenza anche l’Italia, e arriva a distanza di qualche settimana dall’aumento dei prezzi della Sony PlayStation in Ue e nel Regno Unito di circa il 25%. 🔗open.online

Le notizie più recenti da fonti esterne

Via dal Cara dopo la protezione internazionale, ma senza seconda accoglienza: In 100 rimasti per strada; Bari, oltre 100 migranti con protezione internazionale 100 sfrattati dal Cara: Lasciati per strada e senza cibo; Cara di Bari, la denuncia dei migranti: «Abbiamo la protezione internazionale ma viviamo per strada; Migranti con protezione internazionale senza casa né cibo: l’allarme sul sistema di accoglienza. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Via dal Cara dopo la protezione internazionale, ma senza seconda accoglienza: "In 100 rimasti per strada" - Da Bari l'appello dei migranti. Tra le richieste, quella di un sostegno per coloro, che, ottenuta la protezione internazionale, devono lasciare il centro per richiedenti asilo, e il miglioramento dell ... 🔗baritoday.it

Oltre 100 migranti sfrattati dal cara di Bari senza alloggio né documenti dopo la protezione internazionale - Oltre 100 migranti con protezione internazionale sfrattati dal cara di Bari senza alloggi o documenti validi, affrontano gravi difficoltà amministrative e condizioni di vita insalubri, con richieste u ... 🔗gaeta.it

"In cento sfrattati dal Cara, senza cibo e per strada" - "Dal 27 gennaio 2025 a oggi, il Cara ha sfrattato più di 100 persone che da pochi giorni avevano ricevuto la protezione internazionale, senza alcuna sistemazione alternativa. Non avendo accesso al Sai ... 🔗rainews.it