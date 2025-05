Via Autostrada slittano i lavori previsti a giugno

Ecodibergamo.it - Via Autostrada, slittano i lavori previsti a giugno LA RIQUALIFICAZIONE. Il Comune di Bergamo costretto a rinviare: servono più risorse per il viale alberato, la pista ciclopedonale e il nuovo sottopasso. 🔗 Ecodibergamo.it

Su altri siti se ne discute

Lavori in autostrada, chiudono le stazioni brianzole: quando e i percorsi alternativi - Chi si ritrovasse a percorre i tratti brianzoli dell'A4 dovrà prestare attenzione. Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, saranno infatti adottati diversi provvedimenti di chiusura. Così come chiarisce Autostrade per l'Italia. Mercoledì 12 e... 🔗monzatoday.it

Autostrada A1: fine settimana di lavori sul viadotto fra Arezzo e Valdarno - Dalle 21 di venerdì 21 marzo alle 6 di lunedì 24 marzo 2025 sull'A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno verso Firenze, prenderà il via la prima fase del piano dei lavori del viadotto Borro Campora L'articolo Autostrada A1: fine settimana di lavori sul viadotto fra Arezzo e Valdarno proviene da Firenze Post. 🔗.com

Viadotto Nervi su autostrada A12: giunti da rifare, i lavori - Il viadotto Nervi, nel tratto tra Recco e Genova Nervi dell'autostrada A12, sarà coinvolto da alcuni lavori nei prossimi giorni per il rifacimento dei giunti di dilatazione. I lavori, nell’ambito del piano di ammodernamento portato avanti da Autostrade per l’Italia, saranno concentrati in... 🔗genovatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Via Autostrada, i lavori slittano a luglio o a settembre (in base agli altri cantieri); Via Autostrada, slittano i lavori previsti a giugno; Slitta ancora la chiusura della A18 Messina-Catania, occorre ripristinare prima la passerella sul torrente Nisi; Nuovo viadotto sulla Cisa: slitta di un anno la fine dei lavori. 🔗Ne parlano su altre fonti

Via Autostrada, slittano i lavori previsti a giugno - LA RIQUALIFICAZIONE. Il Comune di Bergamo costretto a rinviare: servono più risorse per il viale alberato, la pista ciclopedonale e il nuovo sottopasso. 🔗ecodibergamo.it

Autostrada A3, al via il varo del cavalcavia Vesuvio - “Al via le operazioni di varo della travata metallica per il cavalcavia Vesuvio dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno”. Ne dà notizia l'assessore ai Lavori pubblici e alla Protezione civile della ... 🔗regione.campania.it