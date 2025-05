Vi dico tutto sarà una liberazione Anna Tatangelo rompe il silenzio sulla storia con Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo è tornata a parlare della sua lunga relazione con Gigi D’Alessio, iniziata nel 2002 e terminata nel 2020. La cantante ha raccontato senza filtri alcune difficoltà vissute nei primi anni della storia, segnati da giudizi e incomprensioni.“Perché mi sono innamorata di lui? Non lo so, perché mi faceva sorridere, mi faceva sorridere e ridere. Quindi ero molto leggera con lui, ho trovato una leggerezza unica. E poi lui è sempre stato molto premuroso, tanto. Con lui c’era il ‘non ti preoccupare’, mi sentivo protetta. Poi però era come se non mi sentissi sempre all’altezza”. Una sensazione di inadeguatezza che si sommava alle pressioni esterne.Leggi anche: “Insieme. Ma che fanno?!”. Isola dei Famosi 2025, due naufraghi beccati così prima della partenza“Vi dico tutto, sarà una liberazione”. 🔗 Ospite del podcast One More Time di Luca Casadei,è tornata a parlare della sua lunga relazione con, iniziata nel 2002 e terminata nel 2020. La cantante ha raccontato senza filtri alcune difficoltà vissute nei primi anni della, segnati da giudizi e incomprensioni.“Perché mi sono innamorata di lui? Non lo so, perché mi faceva sorridere, mi faceva sorridere e ridere. Quindi ero molto leggera con lui, ho trovato una leggerezza unica. E poi lui è sempre stato molto premuroso, tanto. Con lui c’era il ‘non ti preoccupare’, mi sentivo protetta. Poi però era come se non mi sentissi sempre all’altezza”. Una sensazione di inadeguatezza che si sommava alle pressioni esterne.Leggi anche: “Insieme. Ma che fanno?!”. Isola dei Famosi 2025, due naufraghi beccati così prima della partenza“Viuna”. 🔗 Caffeinamagazine.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milan, Scaroni: “Direttore sportivo, stadio, Ibrahimovic e Furlani. Vi dico tutto” - Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato dal palco de Il Foglio a San Siro. Ecco le sue parole sul futuro dei rossoneri 🔗pianetamilan.it

Thiago Motta Juve, il tecnico esce allo scoperto sul suo futuro: «Se sento la fiducia della società? Vi dico tutto» - di Redazione JuventusNews24Thiago Motta Juve, il tecnico esce allo scoperto sul suo futuro: le sue dichiarazioni nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Fiorentina Intervenuto nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Juve, Thiago Motta ha parlato tra le altre cose anche del suo futuro. Le sue parole. VOCI SUI SOSTITUTI E FAREBBE UN PASSO INDIETRO A FINE STAGIONE SE NON CENTRASSE IL QUARTO POSTO – «Penso solo alla Fiorentina. 🔗juventusnews24.com

“Incinta? Vi dico tutto io”. Cecilia Rodriguez, la notizia la dà Ignazio Moser - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser aspettano il primo figlio? Sono settimane che il gossip ne parla, da giorni si ricorrono le voci di una possibile gravidanza della sorella di Belen. Addirittura si è detto che il grande annuncio ci sarebbe stato tra un mese circa, dopo che alcune rotondità notate dalle ultime foto social e frasi enigmatiche di lei avevano dato praticamente la certezza a fan ed esperti di cronaca rosa. 🔗caffeinamagazine.it

Cosa riportano altre fonti

“Dico ciò che voglio”: in tutte le strade della Grecìa un manifesto in lingua originale per il 25 Aprile; 80 anni da liberazione Auschwitz. Mattarella cita Levi: Peste si è spenta, ma infezione serpeggia - Il Giorno della Memoria, il racconto di Liliana Segre e il messaggio ai giovani: Accoglienza; «Il cristianesimo come avvenimento oggi»; La liberazione di Alessandro Borghi. 🔗Su questo argomento da altre fonti