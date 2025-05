Verstappen neo papà chi è la compagna figlia di un ex campione di Formula 1

Verstappen ieri ha saltato il ‘media day’ alla vigilia del Gran Premio di Miami. Aveva un buon motivo: il pilota di Formula 1 era in attesa dell’arrivo della sua primogenita, nata oggi. “Benvenuta al mondo, dolce Lily – scrive il tedesco della Red Bull – I nostri cuori sono più pieni che mai. Sei il dono più grande. Ti amiamo tantissimo”. Il post è condiviso con la compagna, Kelly Piquet, modella e blogger, figlia del tre volte campione del mondo di Formula 1, il brasiliano, Nelson Piquet. Kelly, 36 anni, è cresciuta nel mondo della Circus: ha già una figlia di 6 anni, avuta da una precedente relazione con il pilota russo Daniil Kvyat. Dal 2021 è legata a Max Verstappen, che ha 9 anni meno di lei, ed è già quattro volte campione del mondo. 🔗 Quotidiano.net - Verstappen neo papà, chi è la compagna (figlia di un ex campione di Formula 1) Miami, 2 maggio 2025 – Assente giustificato. Maxieri ha saltato il ‘media day’ alla vigilia del Gran Premio di Miami. Aveva un buon motivo: il pilota di1 era in attesa dell’arrivo della sua primogenita, nata oggi. “Benvenuta al mondo, dolce Lily – scrive il tedesco della Red Bull – I nostri cuori sono più pieni che mai. Sei il dono più grande. Ti amiamo tantissimo”. Il post è condiviso con la, Kelly Piquet, modella e blogger,del tre voltedel mondo di1, il brasiliano, Nelson Piquet. Kelly, 36 anni, è cresciuta nel mondo della Circus: ha già unadi 6 anni, avuta da una precedente relazione con il pilota russo Daniil Kvyat. Dal 2021 è legata a Max, che ha 9 anni meno di lei, ed è già quattro voltedel mondo. 🔗 Quotidiano.net

