Verstappen è diventato papà per la prima volta | l’annuncio insieme alla compagna Kelly Piquet

"Benvenuta al mondo, dolce Lily! I nostri cuori sono più pieni che mai: sei il nostro dono più grande. Ti amiamo tanto". Con questo messaggio pubblicato sui rispettivi account social, Maxe lahanno annunciato la nascita della lorofiglia. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 Maxaveva annullato gli impegni con la stampa al media day di ieri, 1 maggio, in vista del Gran Premio di Miami per stare vicinofidanzata, la quale era in dolce attesa della loro primogenita. La Red Bull ha annunciato che il pilota non avrebbe preso parte agli impegni con i media, chiarendo che non saranno forniti ulteriori dettagli.dovrebbe comunque arrivare in tempo per i primi test in pista. La sorella di, Julia, la scorsa settimana al Tdega Superspeedway ha dichiarato cheera troppo avanti con la gravidanza per recarsi a Miami per la gara di domenica.