Verso Inter-Barça elongazione ai flessori per Lautaro | niente semifinale di ritorno

Inter perde Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, finito ko dopo 43' nella semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona giocata mercoledì , ha svolto questa mattina gli esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione ai flessori della coscia sinistra. «Le condizioni dell'attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno», spiega l'Inter in una.

Su questo argomento da altre fonti

Lautaro, elongazione ai flessori della coscia: in dubbio per la semifinale di ritorno contro il Barcellona - Lautaro Martinez ha abbandonato il campo nel match tra Barcellona e Inter dopo il primo tempo per un fastidio alla coscia. Elongazione ai flessori della coscia per Lautaro, in dubbio contro il Barcellona Oggi il capitano nerazzurro ha effettuato i test medici e la società riporta il seguente comunicato: “Esami clinici e strumentali per Lautaro Martinez questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. 🔗ilnapolista.it

