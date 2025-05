Verso il conclave | un pugliese tra i papabili Il cardinale Fernando Filoni di Manduria

Verso il conclave. Nelle ultime ore, fra i papabili, salgono le quotazioni di un cardinale pugliese, Fernando Filoni. Nato a Manduria, 79 anni, Fernando Filoni ha un cospicuo curriculum diplomatico. Creato cardinale da Benedetto XVI, arcivescovo con Giovanni Paolo II, il cardinale Filoni potrebbe essere dunque il quarto pugliese nella storia dei papi(foto: ©Yunlin County Government)L'articolo Verso il conclave: un pugliese tra i papabili <small class="subtitle">Il cardinale Fernando Filoni, di Manduria<small> proviene da Noi Notizie.. 🔗 Noinotizie.it - Verso il conclave: un pugliese tra i papabili Il cardinale Fernando Filoni, di Manduria il. Nelle ultime ore, fra i, salgono le quotazioni di un. Nato a, 79 anni,ha un cospicuo curriculum diplomatico. Creatoda Benedetto XVI, arcivescovo con Giovanni Paolo II, ilpotrebbe essere dunque il quartonella storia dei papi(foto: ©Yunlin County Government)L'articoloil: untra i Il, di proviene da Noi Notizie.. 🔗 Noinotizie.it

Approfondimenti da altre fonti

Zuppi verso il conclave per il dopo Francesco: è tra i papabili (chi sono gli altri) - Mentre il mondo piange la morte di papa Francesco, si è già messo in moto il cerimoniale previsto dal diritto canonico dopo la morte di un Pontefice. L'appuntamento più importante è ovviamente quello del conclave: alla riunione del collegio dei cardinali che dovrà eleggere la nuova guida della... 🔗bolognatoday.it

Verso il Conclave: da Parolin a Zuppi, da Pizzaballa a Ulrich Steiner, al congolese Besungu, ecco i cardinali "papabili" - In un collegio con 135 elettori, la maggior parte nominata da Bergoglio, le visioni sulle questioni riguardanti vita e governo della Chiesa restano molteplici e spesso distanti da quelle che hanno caratterizzato Francesco 🔗tgcom24.mediaset.it

Verso il Conclave, il borsino dei papabili - Nel quarto giorno dei novendiali, il cardinale Gambetti ha celebrato la messa in ricordo del Papa scomparso, sottolineando come Francesco resti il punto di riferimento, anche ora che si avvicina la scelta del suo successore. Nonostante il clima ufficialmente sereno, circolano indiscrezioni su tensioni tra porporati. La rinuncia del cardinale Becciu ha alleggerito il clima tra i 133 elettori. L’obiettivo è preparare un conclave consapevole delle sfide future. 🔗tgcom24.mediaset.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Verso il conclave: un pugliese tra i papabili; Conclave, ecco i tre i «papabili» pugliesi: sono elettori ed eleggibili; Verso il Conclave: Angel Fernandez Artime, ex Rettor maggiore dei salesiani in ascesa tra i papabili; Chi sono i 135 cardinali in Conclave per scegliere il nuovo Papa. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Verso il Conclave, le ipotesi sui cardinali papabili: i nomi per il dopo Francesco - Leggi su Sky TG24 l'articolo Verso il Conclave, le ipotesi sui cardinali papabili: i nomi per il dopo Francesco ... 🔗tg24.sky.it

Verso il Conclave: da Parolin a Zuppi, da Pizzaballa al congolese Besungu, ecco i cardinali "papabili" - Con la scomparsa di Papa Francesco e l'inizio della sede vacante, tra i prossimi compiti dei cardinali ci sarà quello di scegliere il nuovo Papa, il 267esimo vescovo di Roma. Da tutto il mondo porpora ... 🔗msn.com

I cardinali verso il conclave. Filoni: «Il popolo di Dio ci accompagna, l'eredità di Francesco non cadrà» - «L'eredità di Papa Francesco non cadrà». Sono le parole del porporato salentino Fernando Filoni pronunciate ieri mattina mentre entrava nella terza ... 🔗quotidianodipuglia.it