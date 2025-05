Verso il Conclave perché Parolin viene dato tra i favoriti alla nomina

Verso il Conclave: da Parolin a Zuppi, da Pizzaballa a Ulrich Steiner, al congolese Besungu, ecco i cardinali "papabili" - In un collegio con 135 elettori, la maggior parte nominata da Bergoglio, le visioni sulle questioni riguardanti vita e governo della Chiesa restano molteplici e spesso distanti da quelle che hanno caratterizzato Francesco 🔗tgcom24.mediaset.it

Verso il Conclave, Pietro Parolin: la figura di continuità con Bergoglio - Approfondimento dei cardinali papabili in avvicinamento del conclave del 7 maggio L'articolo Verso il Conclave, Pietro Parolin: la figura di continuità con Bergoglio proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Chiesa verso il Conclave: da Parolin a Sarah, chi verrà dopo Bergoglio - Il Conclave che si celebrerà entro venti giorni a partire da oggi sarà innanzitutto il più affollato della Storia. Mai prima d'ora un numero così elevato di cardinali aventi diritto al voto (tutti quelli che non hanno compiuto 80 anni alla morte di Francesco) sono entrati nella Cappella Sistina. Attualmente sono ben 135 perché con l'ultima infornata di porpore dello scorso 7 dicembre il pontefice defunto ha sforato il tetto di 120 elettori stabilito da Paolo VI di ben ventuno unità, arrivando a 141. 🔗iltempo.it

Verso il Conclave, perché Parolin viene dato tra i favoriti alla nomina - Diplomatico moderato nel segno dell’innovatore Francesco, è probabilmente il porporato più conosciuto dai 133 votanti ... 🔗msn.com

Verso il conclave: "Il 7 ci sarà unità", confronto su abusi e scandali - Se il cardinale di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, sottolinea il "clima buono" nel quale si stanno svolgendo i lavori in Vaticano, il cardinale Fernando Filoni assicura che entro mercoledì il ... 🔗ansa.it

Verso il Conclave: cresce la volontà di seguire il percorso di Francesco. E per i bookmakers Parolin è in pole position - La Congregazione dei porporati si è riunita per discutere anche dei temi più spinosi, come gli abusi sessuali e gli scandali finanziari. Attesi ancora a Roma quattro cardinali ... 🔗romatoday.it