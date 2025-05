Verso i referendum 8 e 9 giugno | Landini in Toscana per 5 sì

Landini in Toscana sabato 3 e domenica 4 maggio per partecipare a iniziative per 5 sì ai cinque referendum al voto 8 e 9 giugno.Landini sarà a Lucca, Pisa, Carrara ed Empoli.Un Landini reduce dalle iniziative a Roma del primo maggio, in corteo con Elly Schlein, segretaria nazionale Pd, e al concertone in piazza San Giovanni.Le date di Landini in Toscana per le iniziative relative ai cinque referendumSabato 3 maggio a Lucca, alle ore 10 in piazzale don Baroni, Maurizio Landini incontra le persone al mercatoSabato 3 maggio a Pisa alle ore 17, in piazza Vittorio Emanuele II, iniziativa ‘Un voto per cambiare’. Introduzione di Alessandro Gasparri (segretario generale Cgil Pisa). Intervista di Luca Cinotti (Il Tirreno) a Maurizio Landini. In programma anche interventi di esponenti di forze politiche pro sì ai referendumSabato 3 maggio alle ore 21 Landini al Teatro degli Animosi a Carrara. 🔗 Il segretario generale Cgil Maurizioinsabato 3 e domenica 4 maggio per partecipare a iniziative per 5 sì ai cinqueal voto 8 e 9sarà a Lucca, Pisa, Carrara ed Empoli.Unreduce dalle iniziative a Roma del primo maggio, in corteo con Elly Schlein, segretaria nazionale Pd, e al concertone in piazza San Giovanni.Le date diinper le iniziative relative ai cinqueSabato 3 maggio a Lucca, alle ore 10 in piazzale don Baroni, Maurizioincontra le persone al mercatoSabato 3 maggio a Pisa alle ore 17, in piazza Vittorio Emanuele II, iniziativa ‘Un voto per cambiare’. Introduzione di Alessandro Gasparri (segretario generale Cgil Pisa). Intervista di Luca Cinotti (Il Tirreno) a Maurizio. In programma anche interventi di esponenti di forze politiche pro sì aiSabato 3 maggio alle ore 21al Teatro degli Animosi a Carrara. 🔗 Corrieretoscano.it

