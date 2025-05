Verona Zanetti | Voglio una reazione contro l’Inter non dobbiamo cedere Recupero Tengstedt? Ecco la decisione

Zanetti, allenatore del Verona, in vista della sfida di Serie A contro l'Inter a San Siro. Tutti i dettagli in merito Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa in vista di Inter–Verona. LOTTA SALVEZZA – «Tengstedt è convocato. La salvezza va conquistata sul campo, con le prestazioni, servono punti. La preoccupazione è solamente figlia di .

