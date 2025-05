Verona 2 rientri per l’Inter ma difesa da ridisegnare | probabile formazione

Verona è l’imminente avversario dell’Inter in campionato. Zanetti recupera due pedine importanti, ma ha una difesa da ridisegnare. La probabile formazione per Inter-Verona.GLI AVVERSARI – Il Verona si prepara ad affrontare l’Inter domani sera a San Siro, nel match valido per la trentacinquesima giornata di campionato. In attesa della conferenza stampa di Paolo Zanetti, che sarà alle 14, il tecnico scaligero recupera due giocatori importanti: Casper Tengsted e Tomas Suslov. Il primo, reduce da un infortunio alla caviglia, siederà inizialmente in panchina per cercare di dare una mano ai suoi a partita in corso. Il centrocampista sloveno, invece, dopo essere uscito nel primo tempo nell’ultima partita contro il Cagliari per un problema di stomaco, ha recuperato. Da capire, però, se Zanetti lo schiererà subito in campo con l’Inter o se lo utilizzerà come pedina subentrante. 🔗 Inter-news.it - Verona, 2 rientri per l’Inter ma difesa da ridisegnare: probabile formazione Ilè l’imminente avversario delin campionato. Zanetti recupera due pedine importanti, ma ha unada. Laper Inter-.GLI AVVERSARI – Ilsi prepara ad affrontaredomani sera a San Siro, nel match valido per la trentacinquesima giornata di campionato. In attesa della conferenza stampa di Paolo Zanetti, che sarà alle 14, il tecnico scaligero recupera due giocatori importanti: Casper Tengsted e Tomas Suslov. Il primo, reduce da un infortunio alla caviglia, siederà inizialmente in panchina per cercare di dare una mano ai suoi a partita in corso. Il centrocampista sloveno, invece, dopo essere uscito nel primo tempo nell’ultima partita contro il Cagliari per un problema di stomaco, ha recuperato. Da capire, però, se Zanetti lo schiererà subito in campo cono se lo utilizzerà come pedina subentrante. 🔗 Inter-news.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter-Hellas Verona, la situazione degli avversari dei nerazzurri - Dopo la sconfitta di oggi contro il Cagliari, l’Hellas Verona si complica la vita. La salvezza ora appare tutt’altro che scontata, soprattutto in vista della gara di sabato prossimo contro l’Inter a San Siro, in cui i gialloblù sono tutt’altro che favoriti. Ecco la situazione assenze dei veneti, tra infortuni L'articolo Inter-Hellas Verona, la situazione degli avversari dei nerazzurri proviene da Il Primato Nazionale. 🔗ilprimatonazionale.it

Inter, martedì 6 rientri ad Appiano Gentile. Udinese in vista – CdS - L’Inter potrà beneficiare del ritorno ad Appiano Gentile di 6 dei calciatori impegnati con le rispettive Nazionali durante la sosta attualmente in corso: l’obiettivo è preparare al meglio la sfida con l’Udinese. IL PUNTO – L’Inter sfiderà l’Udinese nel match valido per la trentesima giornata di Serie A. Il club nerazzurro vede alla gara contro i friulani come un crocevia importante nei discorsi relativi al raggiungimento dell’obiettivo dello scudetto, nella consapevolezza di quanto sia importante ogni gara da qui al termine della stagione. 🔗inter-news.it

Inter, ecco i rientri! Inzaghi ha il gruppo al completo - Simone Inzaghi si prepara ad abbracciare il gruppo intero dopo le assenze legate agli impegni della Nazionale. Saranno due i ritardatari. LAVORO – Archiviata la lunga pausa per le Nazionali, Simone Inzaghi è pronto a tornare alla Pinetina e ritrovare il gruppo al completo. Esclusi ovviamente gli infortunati che continueranno ad allenarsi anche a parte insieme allo staff tecnico nerazzurro. Nell’allenamento di domani, Inzaghi riabbraccerà tutti i calciatori che erano partiti per gli impegni in Nazionale e potrà tornare a preparare la gara contro l’Udinese con il gruppo pieno. 🔗inter-news.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Hellas Verona-Inter: Hakan Calhanoglu ci sarà?; Serie A: Juventus-Verona 2-0, Milan-Lazio 1-2, Roma-Como 2-1, Bologna-Cagliari 2-1, Genoa-Empoli 1-1 - Aggiornamento del 04 Marzo delle ore 00:52; Inter, altra defezione: Lautaro Martinez lascia il ritiro di Verona; Milan-Inter, chi recupera e chi salta il derby. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Inter-Verona, ampio turnover: almeno tre big riposano. E c’è una novità su Pavard - L'Inter scenderà in campo nuovamente sabato sera contro il Verona: previsto ampio turnover in ottica ritorno col Barcellona ... 🔗fcinter1908.it

Inter-Verona in campo sabato a San Siro: ecco dove vederla in TV e in streming - I nerazzurri di Inzaghi, reduci dal pareggio contro il Barcellona, sono pronti per tornare in campo in campionato ... 🔗fcinter1908.it

Qui Verona - Difesa da inventare, Tengstedt dalla panchina: la probabile formazione - Non sarà facile ricostruire la difesa per Zanetti, alle prese con diverse assenze nel reparto arretrato. Domani, contro l'Inter, mancheranno infatti gli squalificati Ghilardi e ... 🔗msn.com