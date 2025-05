Verolanuova | festa dei Vigili del Fuoco

festa Amici Vigili del Fuoco a Verolanuova. Anche quest'anno per tutta la durata della festa ci saranno serate danzanti, ottima cucina, giochi gonfiabili per i piu piccoli, tutto in compagnia dei Vigili Del Fuoco. 🔗 Bresciatoday.it - Verolanuova: festa dei Vigili del Fuoco Nuovo appuntamento con laAmicidel. Anche quest'anno per tutta la durata dellaci saranno serate danzanti, ottima cucina, giochi gonfiabili per i piu piccoli, tutto in compagnia deiDel. 🔗 Bresciatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vigili del fuoco volontari, la comunità in festa fra nomine e riconoscimenti - Una giornata speciale, quella della scorsa domenica 13, per il Distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Copparo. Una cerimonia semplice e densa di significato ha accompagnato la presentazione del nuovo capo Distaccamento Marco Benini, che sarà affiancato dai vice Fabio Gilli e Giulia... 🔗ferraratoday.it

Concorso Vigili del Fuoco 2025: requisiti, prove e scadenze - Il Ministero dell’Interno ha pubblicato un bando per l’assunzione di 23 Vice Direttori Informatici nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il concorso è aperto a candidati con specifici titoli di studio e prevede diverse prove selettive. Concorso Vigili del Fuoco 2025: requisiti di accesso Per partecipare è necessario possedere: I candidati devono inoltre: Modalità […] The post Concorso Vigili del Fuoco 2025: requisiti, prove e scadenze first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Salsomaggiore, incendio in un appartamento: quattro squadre dei vigili del fuoco in azione - Un grosso incendio si è sviluppato, nella mattinata del 2 aprile, all'interno di un appartamento in viale delle Rimembranze a Salsomaggiore Terme. L'allarme è scattato poco prima delle ore 9 e sul posto sono arrivate, per ora, quattro squadre dei vigili del fuoco. Le cause del rogo sono in corso... 🔗parmatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Verolanuova: Festa dei Vigili del Fuoco; Verolanuova, la caserma dei pompieri si colora di azzurro per Or.Sa; Regione Lombardia sostiene i giovani pompieri; Maxi incendio nella notte alla Faerch di Verolanuova. 🔗Se ne parla anche su altri siti

1° Maggio: Buona Festa dei Lavoratori dai 4700 Vigili del Fuoco in servizio oggi - Oggi, 1° maggio, l’Italia celebra la Festa dei Lavoratori, una giornata simbolo del valore del lavoro, dei diritti conquistati e dell’impegno quotidiano di milioni di persone. In questa ricorrenza, ar ... 🔗irpinianews.it

1° maggio, festa dei lavoratori: 4.700 vigili del fuoco in servizio per la sicurezza del Paese - In questo 1° maggio 2025, mentre l’Italia celebra la Festa dei Lavoratori, un pensiero speciale va ai 4.700 Vigili del Fuoco che, anche oggi, sono in servizio per garantire la sicurezza del Paese. Men ... 🔗irpiniaoggi.it