Verissimo | Veronica Gentili Giorgio Locatelli Anouchka Delon tra gli ospiti del 3-4 maggio

Verissimo", condotto da Silvia Toffanin, sabato 3 e domenica 4 maggio, in onda su Canale 5 dalle ore 16.30.Sabato, alle ore 16.30: A Verissimo Veronica Gentili, al debutto alla conduzione della prossima edizione de "L'Isola dei Famosi", in onda da mercoledì 7 maggio, e Pierpaolo Pretelli che sarà il nuovo inviato dall'Honduras. In studio anche Antonella Mosetti, pronta a partire per "L'Isola dei Famosi", in veste di naufraga. E ancora, saranno ospiti: lo chef stellato Giorgio Locatelli, una signora della tv Mariolina Cannuli e la cantante Emma Muscat, in dolce attesa. Infine, prima intervista di coppia per Briga e la moglie Arianna.Domenica, alle ore 16.30: A Verissimo, tutte le emozioni di Simona Ventura, che sta per iniziare una nuova avventura televisiva come opinionista della nuova edizione de "L'Isola dei Famosi".

Gli ospiti di “Verissimo” del 3 e 4 maggio 2025: arrivano Veronica Gentili e Simona Ventura - Veronica Gentili è la prima ospite annunciata dalla redazione social di Verissimo, per la prossima puntata di sabato 3 maggio 2025. Quando mancano pochi giorni all’inizio della nuova edizione de L’Isola dei famosi, in onda da mercoledì 7 maggio in prima serata su Canale 5, la giornalista e conduttrice de Le Iene Show – a breve anche alla guida del popolare reality Mediaset – si lascia intervistare da Silvia Toffanin, tra anticipazioni sul cast del programma e tante altre emozioni da condividere. 🔗apmagazine.it

Veronica Gentili prima dell’Isola svela il consiglio che le ha dato Simona Ventura - Veronica Gentili è stata scelta per essere la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi, in partenza su Canale 5 il 7 maggio 2025. La presentatrice, quindi, andrà a sostituire Vladimir Luxuria, che è stata al timone del reality show lo scorso anno, dopo l’addio di Ilary Blasi. Accanto a lei è stata scelta un’opinionista d’eccezione, Simona Ventura, ex padrona di casa del programma televisivo. Prima dell’avvio della produzione televisiva la storica conduttrice dell’Isola dei Famosi ha voluto dare un prezioso consiglio a Veronica Gentili, come da lei stesso rivelato in una recente intervista. 🔗dilei.it

“Dietrofront, c’è lui”. Conduttore Isola dei Famosi 2025, nuova ipotesi dopo Veronica Gentili - Colpo di scena sull’Isola dei Famosi 2025. Ormai è sicuro che il reality show sia confermato, infatti dovrebbe avere inizio tra due mesi dopo la fine del Grande Fratello. Finora non si è saputo chi sarà il conduttore, ma nelle ultime ore sembrerebbe che la scelta sia imminente. C’è un presentatore che avrebbe superato tutti e potrebbe dunque prendere le redini del programma. Vladimir Luxuria non ci sarà più all’Isola dei Famosi e in sua sostituzione potrebbe esserci questo conduttore di punta di Mediaset. 🔗caffeinamagazine.it

Gli ospiti di Verissimo di sabato 3 e domenica 4 maggio 2025; Silvia e Giulia Provvedi, l'intervista del 13 ottobre in 100 secondi; Veronica Pivetti, la vita privata: l'ex marito, la depressione e il sentimento speciale per una donna; Ascolti Tv: Mina Settembre domina. Bene Fazio e Report. De Filippi supera Venier.

