Verissimo tra gli ospiti del weekend Veronica Gentili Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli

Verissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin del 3 e 4 maggio 2025 ci sono Veronica Gentili, Simona Ventura, Pierpaolo Pretelli, lo chef Giorgio Locatelli, Anouchka Delon e Annalisa MinettiSabato 3 e domenica 4 maggio, alle ore 16.30 su Canale 5 nuovo weekend in compagnia di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.Sabato, alle ore 16.30, a Verissimo Veronica Gentili, al debutto alla conduzione della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, in onda da mercoledì 7 maggio, e Pierpaolo Pretelli che sarà il nuovo inviato dall’Honduras.In studio anche Antonella Mosetti, pronta a partire per L’Isola dei Famosi, in veste di naufraga. E ancora, saranno ospiti: lo chef stellato Giorgio Locatelli, una signora della tv Mariolina Cannuli e la cantante Emma Muscat, in dolce attesa. Infine, prima intervista di coppia per Briga e la moglie Arianna. 🔗 .com - Verissimo, tra gli ospiti del weekend Veronica Gentili, Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli , tra glidi Silvia Toffanin del 3 e 4 maggio 2025 ci sono, lo chef Giorgio Locatelli, Anouchka Delon e Annalisa MinettiSabato 3 e domenica 4 maggio, alle ore 16.30 su Canale 5 nuovoin compagnia di, condotto da Silvia Toffanin.Sabato, alle ore 16.30, a, al debutto alla conduzione della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, in onda da mercoledì 7 maggio, eche sarà il nuovo inviato dall’Honduras.In studio anche Antonella Mosetti, pronta a partire per L’Isola dei Famosi, in veste di naufraga. E ancora, saranno: lo chef stellato Giorgio Locatelli, una signora della tv Mariolina Cannuli e la cantante Emma Muscat, in dolce attesa. Infine, prima intervista di coppia per Briga e la moglie Arianna. 🔗 .com

Approfondimenti da altre fonti

Verissimo, Patty Pravo, Rosanna Fratello, Francesca Tocca tra gli ospiti del weekend 12-13 aprile - Nuovo weekend in compagnia di “Verissimo”, con il doppio appuntamento in onda sabato 12 e domenica 13 aprile su Canale 5 a partire dalle 16:30. Verissimo, tutti gli ospiti del 12 e 13 aprile Sabato 12: A Verissimo intervista ritratto per Rosanna Fratello, artista che sta vivendo una seconda primavera professionale. Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta in studio Carla Gozzi, che ha fatto della sua passione per la moda e lo stile la sua vita. 🔗metropolitanmagazine.it

Verissimo Anticipazioni Puntata 12 e 13 Aprile: Damiano Carrara, Luk3 e gli Ospiti Imperdibili del Weekend! - Preparati, perché Verissimo sta per regalarti un weekend ricco di emozioni e storie coinvolgenti! Silvia Toffanin ti aspetta su Canale 5 sabato e domenica alle 16:30 con ospiti esclusivi pronti a svelare i loro segreti e le loro passioni. Damiano Carrara: Da Pechino Express alla Gioia della Paternità Sabato, potrai conoscere meglio Damiano Carrara, lo chef e pasticciere che ha conquistato il pubblico anche grazie a Pechino Express. 🔗mistermovie.it

Verissimo, Anna Dello Russo, Noemi, Myriam Sylla tra gli ospiti del weekend 1-2 marzo - Nuovo weekend in compagnia di “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin, sabato 1 e domenica 2 marzo in onda su Canale 5. Verissimo, tutti gli ospiti del 1-2 marzo Sabato, alle ore 16.30: A Verissimo sarà ospite Settembre, giovane talento che, dalla partecipazione a “Io Canto” alla vittoria nella categoria Nuove Proposte di Sanremo, ha conquistato il cuore del pubblico. E sempre reduce dal successo ottenuto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, la voce inconfondibile e la carriera di Noemi. 🔗metropolitanmagazine.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ospiti a Verissimo Veronica Gentili e Simona Ventura; Verissimo, gli ospiti del week-end: dai protagonisti dell’Isola a Chef Locatelli; Verissimo, gli ospiti del weekend (sabato 14 e domenica 15 dicembre): da Camilla Mancini a Veronica Peparini e; Andreas Muller a Verissimo con Veronica Peparini: la nascita delle figlie, i problemi con l'alcol e l'incontro. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ospiti a "Verissimo" Veronica Gentili e Simona Ventura - La conduttrice e l'opinionista de "L'Isola dei Famosi", il partenza il 7 maggio, si raccontano a Silvia Toffanin ... 🔗msn.com

Verissimo: Veronica Gentili, Giorgio Locatelli, Anouchka Delon tra gli ospiti del 3-4 maggio - Nuovo weekend in compagnia di “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin, sabato 3 e domenica 4 maggio, in onda su ... 🔗msn.com

Verissimo, gli ospiti del week-end: dai protagonisti dell’Isola a Chef Locatelli - Silvia Toffanin nel fine settimane conduce altre due puntate del talk di Canale 5, Verissimo. Tanti gli ospiti in studio ... 🔗golssip.it