Veniva verso di noi mi si è gelato il sangue | il video shock sul Monte Rosa della tragedia sfiorata

Monte Rosa. Un piccolo aereo da turismo ha sfiorato un gruppo di scialpinisti diretti alla Capanna Margherita, rischiando di trasformare una giornata di festa in una tragedia. Il video dell’episodio, girato da Luca Calzone, noto alpinista e presidente del Club 4.000, è diventato virale in poche ore, suscitando indignazione e paura tra gli appassionati di montagna.“Pensavo a un atterraggio d’emergenza, poi ho visto che invece di fermarsi il velivolo accelerava puntando dritto verso di noi. Mi si è gelato il sangue”, racconta Calzone, ancora scosso. Le immagini, girate sabato 27 aprile, mostrano il Piper decollare da una pista improvvisata sul ghiacciaio senza attendere il passaggio degli scialpinisti, molti dei quali impegnati anche nel Trofeo Mezzalama, una delle gare di scialpinismo più note delle Alpi. 🔗 Detectormania.com - “Veniva verso di noi, mi si è gelato il sangue”: il video shock sul Monte Rosa della tragedia sfiorata Una scena da brividi, degna di un film d’azione, ma accaduta realmente sul ghiacciaio del. Un piccolo aereo da turismo ha sfiorato un gruppo di scialpinisti diretti alla Capanna Margherita, rischiando di trasformare una giornata di festa in una. Ildell’episodio, girato da Luca Calzone, noto alpinista e presidente del Club 4.000, è diventato virale in poche ore, suscitando indignazione e paura tra gli appassionati di montagna.“Pensavo a un atterraggio d’emergenza, poi ho visto che invece di fermarsi il velivolo accelerava puntando drittodi noi. Mi si èil”, racconta Calzone, ancora scosso. Le immagini, girate sabato 27 aprile, mostrano il Piper decollare da una pista improvvisata sul ghiacciaio senza attendere il passaggio degli scialpinisti, molti dei quali impegnati anche nel Trofeo Mezzalama, una delle gare di scialpinismo più note delle Alpi. 🔗 Detectormania.com

