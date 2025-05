Veniva verso di noi mi si è gelato il sangue | il video shock sul Monte Rosa della tragedia sfiorata

Una scena da brividi, degna di un film d’azione, ma accaduta realmente sul ghiacciaio del Monte Rosa . Un piccolo aereo da turismo ha sfiorato un gruppo di scialpinisti diretti alla Capanna Margherita, rischiando di trasformare una giornata di festa in una tragedia . Il video dell’episodio, girato da Luca Calzone, noto alpinista e presidente del Club 4.000, è diventato virale in poche ore, suscitando indignazione e paura tra gli appassionati di montagna.“Pensavo a un atterraggio d’emergenza, poi ho visto che invece di fermarsi il velivolo accelerava puntando dritto verso di noi. Mi si è gelato il sangue ”, racconta Calzone, ancora scosso. Le immagini, girate sabato 27 aprile, mostrano il Piper decollare da una pista improvvisata sul ghiacciaio senza attendere il passaggio degli scialpinisti, molti dei quali impegnati anche nel Trofeo Mezzalama, una delle gare di scialpinismo più note delle Alpi. 🔗 Leggi su Detectormania.com

Potrebbe interessarti su Zazoom:

Europa verso nuove sfide: riflettori puntati sulle elezioni in Romania del 18 maggio seguite in diretta da Adnkronos - Le elezioni europee del 2024 hanno segnato un punto di svolta significativo per l'Unione Europea, evidenziando tendenze politiche emergenti e sollevando interrogativi sul futuro del continente.