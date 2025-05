Vengono giù tegole e calcinacci da palazzo al corso | intervento dei vigili del fuoco | FOTO

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi 2 maggio in via del corso, a pochi metri dalla chiesa del Suffragio, dove parte del cornicione di un edificio è crollata al suolo, facendo precipitare calcinacci sulla strada. L'allarme è scattato intorno alle 13:30, quando alcuni passanti hanno notato il crollo.

Calcinacci giù da un palazzo in centro: arrivano i vigili del fuoco e la Municipale - Tempo di lettura: < 1 minutoNelle prime ore del mattino di questa Domenica delle Palme dal cornicione di una palazzo in via Capitano Salvatore Rampone sono venuti giù calcinacci precipitati sugli antichi vasoli del centro storico tra Corso Garibaldi e piazza Mazzini. Fortunatamente nessun pedone è rimasto coinvolto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia Municipale per gli interventi di messa in sicurezza e per isolare il transito anche ai pedoni. 🔗anteprima24.it

