Veneto fuoristrada dei cacciatori sui sentieri di montagna Cai nazionale e verdi contro il progetto di legge

cacciatori del Veneto di scorrazzare per i sentieri di montagna con i fuoristrada? È quello che temono le associazioni ambientaliste, guidate dal Club alpino italiano (Cai), che hanno preso posizione contro un progetto di legge che il Consiglio regionale si prepara a discutere. A fare da apripista contro il provvedimento sono i consiglieri verdi Andrea Zanoni e Renzo Masolo. “Così si rischia di trasformare le mulattiere e i sentieri montani in piste per fuoristrada a uso esclusivo dei cacciatori, mentre viene mantenuto correttamente il divieto per turisti ed escursionisti. Questo provvedimento è una minaccia senza precedenti per il nostro patrimonio montano”. Per cercare di bloccarlo, visto che la maggioranza di centrodestra sembra compatta a favore della norma, i consiglieri verdi hanno annunciato la presentazione di 106 emendamenti. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Veneto, fuoristrada dei cacciatori sui sentieri di montagna. Cai nazionale e verdi contro il progetto di legge Libertà per ideldi scorrazzare per idicon i? È quello che temono le associazioni ambientaliste, guidate dal Club alpino italiano (Cai), che hanno preso posizioneundiche il Consiglio regionale si prepara a discutere. A fare da apripistail provvedimento sono i consiglieriAndrea Zanoni e Renzo Masolo. “Così si rischia di trasformare le mulattiere e imontani in piste pera uso esclusivo dei, mentre viene mantenuto correttamente il divieto per turisti ed escursionisti. Questo provvedimento è una minaccia senza precedenti per il nostro patrimonio montano”. Per cercare di bloccarlo, visto che la maggioranza di centrodestra sembra compatta a favore della norma, i consiglierihanno annunciato la presentazione di 106 emendamenti. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

