Veneto Banca la Cassazione condanna Vincenzo Consoli a due anni e sei mesi

condanna, che adesso diventa definitiva, a 2 anni e 6 mesi il processo a Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato prima e poi direttore generale di Veneto Banca. La Corte di Cassazione ha preso atto che il reato di ostacolo alla vigilanza nei confronti di Banca d'Italia.

