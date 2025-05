Venerdì 2 Maggio 2025 Almanacco Accadde Oggi Santo del giorno

Almanacco del 2 Maggio 2025. Oggi nel 1969 – Il transatlantico britannico Queen Elizabeth 2 parte per il suo viaggio inaugurale verso New York

Ham Kam-Kfum Oslo (venerdì 02 maggio 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici - Anticipo del quinto turno di Eliteserien norvegese che vede la sfida salvezza tra l’Ham Kam e il Kfum Oslo. Per la squadra di Michelsen si tratta del quarto campionato consecutivo in massima serie, e già così è una grande impresa per una realtà che non vedeva questa continuità ad alti livelli dai gloriosi anni ’70. I Grønnbuksene sono reduci da 3 KO consecutivi […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

Nizza-Reims (venerdì 02 maggio 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - Si apre il trentaduesimo turno di Ligue1 e il Nizza di Haise cerca punti in casa contro il Reims di Diawara. Per gli Aiglons vittoria pesantissima quella contro il PSG al Parco dei Principi, in una giornata in cui i rossoneri hanno saputo approfittare di un avversario distratto dalla Champions per prendersi l’intera posta in palio. Tutto resta apertissimo in zona Europa per una volata che […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

Uomini e Donne in pausa giovedì 1° maggio e venerdì 2 maggio 2025: ecco quando torna - Uomini e Donne si prende una pausa giovedì 1° maggio e venerdì 2 maggio 2025. Ecco quando torna la regolare programmazione su Canale 5. 🔗comingsoon.it

