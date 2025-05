Venerazione delle reliquie del beato giudice Livatino nel dettaglio tutte le tappe e gli orari

reliquie del beato Rosario Angelo Livatino. L'Arcidiocesi ha diramato il programma della pubblica Venerazione. Eccolo nel dettaglio: ore 17,30. Arrivo dei fedeli in via giudice Rosario Livatino dove si svolgerà la celebrazione;ore 18. Il corteo con i. 🔗 Agrigentonotizie.it - Venerazione delle reliquie del beato giudice Livatino, nel dettaglio tutte le tappe e gli orari Verranno esposte sabato prossimo ledelRosario Angelo. L'Arcidiocesi ha diramato il programma della pubblica. Eccolo nel: ore 17,30. Arrivo dei fedeli in viaRosariodove si svolgerà la celebrazione;ore 18. Il corteo con i. 🔗 Agrigentonotizie.it

