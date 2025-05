Vendite auto aprile 2025 | aumento del 271% in Italia crescita significativa delle elettriche

Nel mese di aprile in Italia sono state vendute 139.084 auto, il 2,71% in più dello stesso mese del 2024. Complessivamente dall'inizio dell'anno - secondo i dati del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture - le immatricolazioni sono 583.038, in calo dello 0,63% sull'analogo periodo del 2024. Stellantis ha venduto in Italia nel mese di aprile 42.803 auto, lo 0,4% in più dello stesso mese del 2024. La quota di mercato è del 30,7% contro il 31,4% di un anno fa. Nei primi quattro mesi dell'anno le immatricolazioni del gruppo sono 178.585, pari a una flessione del 7,5% sull'analogo periodo dell'anno scorso. La quota di mercato è pari al 30,6% contro il 32,8% del 2024. Prosegue intanto la crescita dell'auto elettrica in Italia, ma il gap con l'Europa rimane.

MillenniumExpo 12-13 aprile 2025: auto, moto e ricambi d’epoca ti aspettano a Capannelle! - Roma si prepara a ospitare una delle manifestazioni più attese per gli appassionati di auto e moto d’epoca: la MillenniumExpo, giunta alla sua 40ª edizione. L’evento, che si terrà il 12 e 13 aprile 2025 all’Ippodromo Capannelle, promette di essere un tuffo nel passato automobilistico e motociclistico, portando in scena una selezione unica di veicoli storici, ricambi, accessori e modellismo. MillenniumExpo è considerato uno degli eventi di riferimento per il mercato delle auto e moto d’epoca nel Centro Sud Italia. 🔗romadailynews.it

Dazi auto USA 2025: impatto su prezzi, vendite e strategie delle case automobilistiche - I dazi auto USA del 25% sui veicoli importati annunciati dall’amministrazione Trump stanno scuotendo il settore automobilistico globale. Con effetti a catena su prezzi, strategie produttive e dinamiche di mercato, le case automobilistiche si trovano a fronteggiare decisioni cruciali: aumentare i costi per i consumatori, ridurre i margini di profitto o riorganizzare la produzione. Trump decide un aumento del 25% per le auto che scuote il mercato globale Dazi auto USA 2025: conseguenze immediate e strategie di risposta 1. 🔗.com

Crollo delle vendite di auto elettriche Tesla in Europa nel primo trimestre 2025 - Le vendite di auto elettriche Tesla in Europa sono crollate nei primi tre mesi dell'anno, assestando un nuovo colpo a Elon Musk, criticato per il suo lavoro nell'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump. Secondo i dati dell'Acea, le vendite nell'Unione dei 27 paesi sono diminuite del 45%, attestandosi a poco più di 36.000 unità nel primo trimestre del 2025. Solo a marzo sono diminuite del 36%, subendo in entrambi i casi il calo maggiore tra i principali gruppi automobilistici, nonostante una crescita complessiva delle vendite di veicoli elettrici. 🔗quotidiano.net

